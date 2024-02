La moto más popular del manga se ha hecho realidad: es un auténtico coche de carreras

Una de las motos más innovadoras e imaginativas de todos los tiempos, y hasta ahora sólo existente en el manga, se hará realidad: esto es lo que costará

Entre los muchos mangas y animes que se han producido, hay algunas colecciones, series y películas que han dejado huella más que otras. akira Se puede considerar una de las del Olimpo: publicada entre 1982 y 1990, con una película estrenada en 1988, que mostraba un futuro ciberpunk que cautivó a los espectadores. Hay un elemento que se vuelve distintivo en la película: la motocicleta que utiliza el protagonista, Shotaro Kanedaque ya se ha hecho realidad.

Se podría pensar que a una fábrica japonesa se le ocurrió esta idea y se hizo cargo del proyecto, pero en realidad es obra de una empresa española. factura y factura, con sede en Viladecans, Barcelona. El resultado es increíblemente idéntico al modelo visto en el manga, y aunque el primer ejemplo es sólo un prototipo, es completamente funcional. Por ello, se espera que se ponga en producción durante 2024, aunque sea en una serie limitada.

Tu reserva ya está abierta y sólo tienes que dejar un Pago inicial de 5.000 eurosllegando luego al precio final de 24.000€. Sin embargo, es evidente que no está homologado para su uso en carretera. Esto significa que si alguien puede adquirirlo, sólo podrá utilizarlo en la pista o en propiedad privada.

Llega la moto de Akira: detalles

No es fácil asumir la base que se utilizó para desarrollar la motocicleta. Sin embargo, en una entrevista con RideApart, uno de los creadores explicó que se utilizará un chasis personalizado para un automóvil. Yamaha Majestad YP250mientras que el vínculo de retroceso individual es una cortesía Honda VFR 800.

Sin embargo, casi todos los componentes que se utilizarán han sido creados específicamente para esta bicicleta Akira, que por supuesto son Diferente Que cualquier otra cosa en el mercado. Todo el carenado, que respeta estrictamente las formas del original, está fabricado en fibra de carbono y fibra de vidrio; Las llantas de aluminio son de 17 pulgadas y utilizan neumáticos de carrera.

El apartado mecánico es completamente eléctrico y trabaja sobre un sistema de propulsión que integra el motor en la rueda. No hay especificaciones técnicas por el momento, pero la empresa apunta a una velocidad máxima de unos 120 km/h, con una autonomía de unos 100 km. No es una motocicleta muy pesada (170 kilogramos), pero sus dimensiones (distancia entre ejes de más de dos metros) y, sobre todo, su característica posición de conducción, han llevado a prever marcha atrás para facilitar las maniobras. Brevemente, sueño Puede llegar a ser mucho realidad: Si siempre has querido esta motocicleta icónica, ¡ahora puedes hacerlo!