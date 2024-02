Prueba Mercedes E SW, ficha técnica, opiniones y dimensiones 220d AMG Line 4Matic 9G-Tronic

Elegancia familiar

Como un nuevo sedán de cuatro puertas. Furgoneta Mercedes Clase E Tiene un aspecto más agresivo y aerodinámico que el coche al que sustituye. Las dos finas nervaduras que recorren el lateral (una justo debajo de la línea de la ventana y la otra en la parte inferior) dan forma dinámica divertida A la apariencia que, gracias a la luneta trasera estrecha y rebajada, recuerda al aspecto de las camionetas deportivas, el llamado freno de tiro.

¿el baúl? cruz y alegria

La espalda puntiaguda no causó mucha impresión. Caja de Furgoneta Mercedes Clase Eque tiene una capacidad de 615 litros Cada sofá utilizado (25 menos que el modelo anterior) sigue siendo una referencia para esta categoría. Sin embargo, esto sólo se aplica a los modelos con motores híbridos suaves como el 220 da. Tracción en las cuatro ruedas De nuestra prueba. Las versiones enchufables más potentes y flexibles, que prometen sólo cien kilómetros de recorrido eléctrico, pagan por la batería máxima de 25,4 kWh de capacidad que alimenta el motor eléctrico de 129 CV: se sitúa bajo el suelo de carga y ocupa el doble. parte inferior y reduce la altura del habitáculo principal en unos diez centímetros: en total se pierden 155 litros. La habitación, completamente revestida con una gruesa alfombra, tiene una forma muy regular y no faltan soluciones prácticas como redes de almacenamiento y ganchos para bolsos en las paredes. El respaldo reclinable en tres partes es cómodo.

Cómodo sofá apto para cuatro personas.

A cada lado del sofá, en Furgoneta Mercedes Clase E Viajas muy cómodamente y en “primera clase”; La tapicería de cuero suave es realmente agradable al tacto (opcional por 2.800 €). Gracias a una distancia entre ejes que es aproximadamente dos centímetros más larga que la del modelo anterior, hay más espacio para las piernas, incluso para los más altos, pero los pies de los que están sentados en el medio tienen que lidiar con la masa del enorme y alto túnel central. muy cómoda Los que están encapsulados Sillas Los asientos delanteros, calefactados y ventilados de serie, cuentan con ajuste eléctrico del respaldo y del cojín. Sin embargo, para mover los asientos hacia adelante y hacia atrás, hay que tirar de una palanca que sobresale debajo del asiento.

Con pago, el tablero es “pantalla completa”

Moderno y elegante, Panel Está decorado con luces ambientales que, además de crear atmósfera, añaden un toque divertido y tecnológico al lujo. Compartimiento de pasajero: Se extienden hasta la parte superior de los paneles de las puertas y también pueden “bailar” al ritmo de la música (el sonido de alta fidelidad del especialista Burmester, de serie, es potente y claro). el sistema multimedia Tiene gráficos de pantalla táctil atractivos y responsivos, con varios íconos de menú similares a los que se encuentran en los teléfonos inteligentes, lo que hace que sea fácil de usar. Añade 1.818 € al precio de lista para obtener una vista increíble Vidrio transparente De ancho completo con una pantalla dedicada al pasajero, que puede gestionar toda la gama de servicios a bordo y, si lo desea, ver una película con los auriculares adjuntos sin molestar ni distraer al conductor, gracias a la visión lateral oscurecida. Pueden distraer la conducción Botones táctiles En el altavoz del volante: En particular, y en consonancia con el panel de plástico que contiene, los que sirven para gestionar los menús y el volumen del salpicadero no son inmediatamente reconocibles al tacto. El botón del freno de mano tampoco es práctico, ya que está casi oculto en la parte inferior del tablero, a la izquierda del volante, por lo que los pasajeros no pueden acceder a él en situaciones de emergencia.

Conduce bien y bebe poco.

Con una potencia de 197 CV. Furgoneta Mercedes Clase E Nuestro vehículo de prueba es el menos potente del grupo, pero ofrece una tracción total y “más redonda” desde bajas revoluciones, marcada por cambios de marcha casi imperceptibles para la rápida y suave transmisión automática de nueve velocidades. Otra ventaja del Diesel 2.0 es que Se hace sentir un poco: Su sonido sólo se escucha durante las aceleraciones más decisivas, y de forma amortiguada gracias al correcto aislamiento acústico del habitáculo, donde el ruido aerodinámico no se cuela ni siquiera a velocidades máximas. También parece prometedor consumo: Para el tipo de coche y dada la tracción del tipo tracción total que siempre atrae, la media “oficial” (19,2 km/l) es muy respetable, y a juzgar por la media de más de Se detectaron 17,5 km/L Desde el ordenador de la carretera, donde se realizó la mayor parte de nuestras pruebas, nos pareció razonable. el Sistema de control de crucero adaptativo El centrado de carril está generalmente bien calibrado (aunque el coche tiene mucho cuidado al reducir la velocidad y, a veces, al acelerar bruscamente) y permite que el coche se conduzca casi solo (aún hay que mantener las manos en el volante), pero es parte de un paquete caro (2.605 €).

No es nada torpe, pero si pudiera volver atrás también…

Entre los accesorios bajo pedido no nos lo habríamos perdido. Suspensión con muelles neumáticos: Cuesta 1.830 euros, pero mejora la absorción de golpes y baches, aunque es útil, lo que también permite mantener la carrocería compuesta del coche incluso cuando se viaja con la carga completa. Sin embargo, a diferencia del sedán, en Furgoneta Mercedes Clase E No se combina con el eje direccional trasero: el coche sigue siendo bastante ágil (al menos en relación con su tamaño y tamaño, que ciertamente no se subestiman, dado que la punta de la balanza supera las dos toneladas) y el cuatro siempre es La tracción total es sinónimo de seguridad incluso en superficies resbaladizas, pero maniobrar en espacios reducidos, sin duda, será más fácil.