¿Xbox Game Pass está causando que las ventas de juegos de Xbox caigan? Microsoft agradece y se va a casa – Multiplayer.it

La noticia de hoy es un episodio reciente para hablar de fundición digital, una revista popular que se enfoca en el lado tecnológico de los videojuegos. Entre los diversos temas tratados, los periodistas hablaron sobre el hecho de que “Efecto de pase de juego“Más que sensible y las ventas de juegos de Xbox, especialmente juegos exclusivos, han caído vertiginosamente, ya que el público sabe muy bien que encontrará mucho con lo que jugar en una suscripción, quizás incluso de D1, a un precio infinitamente más bajo.

El problema con esta afirmación está relacionado con el hecho de que al citar números, No indica una fuente clara. No se sabe si es exacto, y si es justo a qué período y a qué mercado se refiere.

Todo esto debe tomarse con pinzas pero, en cualquier caso, no suena como una declaración fuera de este mundo. Como decía antes, si puedo pagar 10€ o 13€ al mes para acceder a nuevos Gears que voy a terminar en dos semanas, ¿por qué debería pagar 70€ (80€ a partir de 2023) por esta exclusiva? Los coleccionistas existen, pero no son fanáticos, para muchos un juego está completo (o puede no estarlo) y luego se regala si no es un juego de calidad (o adictivo) como servicio.



Xbox Game Pass incluye muchos juegos, muchos de los cuales han sido arreglados

La idea, entonces, es que Microsoft se mantenga Desincentivar las ventas premium (es decir, el juego a precio completo) a través de su suscripción. Pero ese era el punto.

En general, el mercado de consolas quiere moverse cada vez más hacia Digital. Vender tu propia tienda permite mayores ganancias para el fabricante de la consola y continúa erosionando el mercado de las pulgas, un verdadero gran enemigo durante muchos años para los desarrolladores, que lo han combatido una y otra vez (los contenidos adicionales en código de un solo uso en lugar de en disco fueron utilizado para esto).

El siguiente paso es Deja de lado las ventas de juguetes por completo, para el servicio de suscripción. La idea es claramente que por cada usuario que ahorra enormemente hay algunos que tienen la facilidad de poder acceder a su catálogo de juegos cuando quieren, mantenerse suscriptores regulares, gastar poco a poco pero de forma regular, solo que todavía muchos Netflix suscriptores incluso si no lo han usado durante semanas y semanas.



Te recordamos que “Xbox Game Pass” también es un servicio para PC y móvil/nube

Microsoft y Xbox harán sus propios cálculos y pronósticos, tanto en términos de ganancias como de tendencias del mercado. La suscripción se ve tan claramente como el futuro como lo hace con la televisión actual y Redmond claramente espera que el futuro llegue muy rápido. No tenemos datos concretos para decir si todo funciona ahora mismo (la cantidad de suscriptores dice pocos si no supiéramos lo que costaría poner todos esos juegos en el servicio), pero una cosa es segura: Vender menos juegos es una señal positivaPor extraño que parezca. Lo único importante es que siempre existe la posibilidad de elegir entre suscripción (de la que siempre se puede retirar el juego) y posesión del juego (físico o digital).

Hablemos Es una columna de opinión diaria que ofrece un punto de partida para la discusión de las noticias del día, un pequeño editorial escrito por un miembro del consejo editorial pero que no representa necesariamente la línea editorial de Multiplayer.it.