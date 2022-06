Precios y juegos, eso es lo que está cambiando

A partir del jueves 23 de junio de 2022, Nueva llegada de PlayStation Plus En Europa tras debutar en las últimas semanas en Asia y Norteamérica. Hay tres planes de suscripción disponibles, llamados Essentials, Extra y Premium: pero ¿cuánto cuestan y cuáles son las diferencias reales en términos de contenido y servicios?

Comencemos diciendo que La suscripción Essentials es en realidad el perfil principal que existe hoySi eres suscriptor de PlayStation Plus, tu membresía se convertirá automáticamente al plan Essentials, que ofrece el mismo contenido ofrecido hasta ahora. El estado de las suscripciones Premium y Extra con beneficios adicionales varía.

Conceptos básicos de PlayStation Plus

Al menos 2 juegos descargables al mes

Descuentos exclusivos en juegos y contenidos descargables

Espacio en la nube para partidas guardadas

Acceso al modo multijugador en línea en PS4 y PS5

¿Precio de PlayStation Plus Essentials? 8,99€ al mes, 24,99€ al trimestre o 59,99€ al año, sin cambios respecto a los precios actuales de la suscripción básica.

Playstation Plus Adicional

Todos los beneficios de PlayStation Plus Essentials más el acceso a un catálogo de cientos de juegos para PS4 y PS5 que se pueden descargar en consolas y jugar hasta el final de la suscripción. Obtenga más información aquí Lista de juegos de PS4 y PS5 en PlayStation Plus Extraque incluye juegos como Death Stranding, Marvel’s Spider-Man y Dios de la guerraY el espaldae inFAMOUS Second Son, Ghost of Tsushima Director’s Cut, WipEout Omega Collection, Assassin’s Creed Valhalla, Batman Arkham Knight, Marvel’s Guardians of the Galaxy y muchos más.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus Extra? 99,99 € anuales, 39,99 € trimestrales o 13,99 € mensuales.

Prémium de PlayStation Plus

Además de las recompensas de membresía Extra, el nivel premium incluye más de 300 juegos clásicos de la familia PlayStation, incluidos Los juegos de PS3 se pueden jugar a través de la nube Un catálogo de juegos de PS1, PS2 y PSP que se pueden reproducir y descargar. No solo eso, porque PlayStation Plus Premium también incluye demostraciones de juegos de PS4 y PS5 jugables por tiempo limitado.Entre las primeras demostraciones disponibles están Horizon Forbidden West y Cyberpunk 2077.

¿Precio de PlayStation Plus Premium? 16,99€ al mes, 49,99€ al trimestre o 119,99€ al año.

De momento no hay noticias concretas respecto a ninguno de ellos Descuentos por actualizar a PlayStation Plus Extra o PremiumEn Asia y Estados Unidos Algunos miembros ya han aprovechado el descuento En la etapa de pssaggio de suscribirse a un nivel superior, esperamos comprender qué sucederá en cambio en nuestro continente.