“Agradezco a Sciotto por el acto de amor. Messina está a salvo dentro y fuera del campo”

Todavía no hay presentación formal del formulario de solicitud por MesinaPero los pagos a los miembros y la transferencia electrónica de archivos a calcetín de café Y Lega Prodirigida por el secretario general Alessandro Faella, parece descartar ahora las sorpresas más desagradables.

Incluso el alcalde da un suspiro de alivio. federico basileContactado por teléfono por nuestro equipo editorial: Insté al presidente Pedro Scotto El sábado pasado, pero no tuvimos ningún otro contacto en un día ocupado. Extraoficialmente supe que todo salió bien. Estoy satisfecho y feliz con la elección. PropiedadLo que metió al equipo en la Serie C, lo que permitió a Messina no perder la clase profesional. genuino acto de amor Por el jefe, a quien hay que agradecer por salvar Messina sol área Y Afuera del campo.”





