Advertencias que la OTAN debería dar a Putin

La decisión de la OTAN de celebrar una cumbre de emergencia es un paso necesario en momentos en que la alianza se enfrenta a la crisis de seguridad más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí, en efecto, en el momento crítico que, para la presente generación, corresponde a 1939: será posible detener ponlo adentro ¿En Ucrania, o el conflicto se extenderá mucho más?

La guerra de Putin en Ucrania va mal. Y cuanto más crece su desesperación, más peligroso se vuelve, lo que aumenta la posibilidad de víctimas civiles aún más horribles, así como la posibilidad de que Moscú recurra al uso de armas nucleares, químicas o biológicas. allí Chico No solo debe demostrar que está a la altura de sus obligaciones legales como alianza defensiva: también debe demostrar su capacidad para cumplir con las obligaciones morales y proteger la vida humana. Después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, incluido el Holocausto, juramos juntos: “Nunca más”. ¿Cómo juzgamos hoy esta promesa ante el intento de Rusia de aniquilar a Ucrania como Estado y como pueblo?

Desde un punto de vista moral, los argumentos de que Ucrania no es un aliado son irrelevantes. El Puente Aéreo de Berlín se estableció cuando Alemania no era miembro de la OTAN; La OTAN detuvo la limpieza étnica de Bosnia y Kosovo a pesar de que estos dos países no formaban parte de la alianza. Hoy, las atrocidades en Ucrania no son menos moralmente humillantes.

No hay duda de que la OTAN declarará su férrea intención de defender cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN, incluidos los estados bálticos, Polonia, Rumania y Bulgaria. Este compromiso no solo debe expresarse en palabras, sino que también debe tomar la forma de un mayor despliegue de fuerzas militares estacionadas en bases permanentes en esos países. De hecho, es hora de categorizar las múltiples violaciones de Moscú del Acta Constitutiva OTAN-Rusia y declarar que la OTAN ya no está obligada a cumplir con las disposiciones de esos acuerdos, incluida la promesa de abstenerse de “enviar y desplegar más fuerzas de combate permanentes” estacionadas en el territorio de sus miembros posteriores a 1991. Sin embargo, un compromiso tan claro con la defensa común es insuficiente frente a la agresión rusa contra Ucrania. Si la OTAN simplemente deja de prometer defender a los aliados existentes, Putin entenderá que puede hacer lo que quiera en su guerra contra Ucrania, un país que no es aliado, incluso atacar a civiles y usar armas de destrucción masiva.

Así, la OTAN debe utilizar su posición de fuerza para diseñar la seguridad en Europa, en línea con su segunda gran función: la gestión de crisis. Por lo tanto, la OTAN haría bien en emitir tres advertencias.

Debe afirmar inequívocamente que la supervivencia de Ucrania como estado independiente y soberano es de interés absoluto para la OTAN. La OTAN hará todo lo que esté a su alcance para garantizar la supervivencia de Ucrania.

Debería reiterar y reforzar la advertencia del presidente Biden de que cualquier uso de armas nucleares, químicas o biológicas se consideraría inaceptable y extremadamente peligroso y enfrentaría una respuesta fuerte y vital.

Debe enfatizarse que todos, primero y ante todo Putin, pero también sus líderes militares y civiles involucrados en la guerra contra Ucrania, deberán responder individualmente por sus acciones por cualquier tipo de crímenes de guerra cometidos. Los Aliados podrían alentar el establecimiento de un Tribunal Internacional Especial para este propósito. Los generales y coroneles de Putin deben tener claro que nadie quedará impune al final de la guerra.

Además de estas advertencias, la OTAN también debe acordar varias medidas especiales capaces de tener un fuerte impacto inmediato.

Los corredores humanitarios deben estar regulados y ser seguros, por tierra y por aire, para garantizar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo ucraniano cuando sea necesario.

Debe comprometerse a proporcionar a Ucrania niveles más altos, tanto cuantitativa como cualitativamente, de armamentos. Como mínimo, la OTAN debería incluir sistemas de misiles tierra-aire S-300, drones armados, cazas MiG-29 y otros tipos de aviones antiaéreos, antitanques, antibuques y de otro tipo en teoría.

Debe establecerse un mecanismo de compensación para coordinar la entrega de armas y suministros a Ucrania. La ayuda a Ucrania por parte de aliados individuales es sustancial, pero por el momento está en su mayoría descoordinada. La OTAN es experta en este tipo de operaciones y puede manejarlas en el Cuartel General de la OTAN, con iniciativas sobre el terreno en Polonia.

Además de estas advertencias y estos pasos concretos, la OTAN tendrá que mantener todas las opciones utilizables sobre la mesa, sin excluir ninguna previa.

Por supuesto, ningún aliado quiere que se amplíe el conflicto con Rusia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Putin tampoco quiere una guerra con la OTAN, lo que supondría una derrota segura para Rusia. Al hacer que Putin comprenda inequívocamente lo que la alianza no hará, ya sea designar directamente a las fuerzas rusas u ordenar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, Putin se convencerá de que Occidente no está lo suficientemente decidido y que en Ucrania podrá . Actúa como le place.

Cuando se reúnan mañana, el presidente Biden y sus aliados se encontrarán en conflicto con el escrutinio moral y estratégico. Superar ambos será crucial para el futuro de Europa.

Traducido por Anna Bisanti