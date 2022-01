El colonialismo del ladrón de libros en el siglo XX y las casas saqueadas de influencers

La pregunta equivocada: ¿Quién le obligó a hacerlo? Siempre es una pregunta equivocada, que el sujeto es Filippo Bernardini – El hombre que durante años tuvo archivos PDF de libros en producción los envió sin revenderlos – o Martina Maccherone, la ex colaboradora de Chiara Ferragni cuya casa fue asaltada (y volvamos a la palabra) en Nochevieja.

Primero que nada tengo que disculparme con mi amigo editorial amigo a quien le pedí el pdf del libro el año pasado que no me lo envió diciendo que cuando se enteraron, la persona que falsificó direcciones de correo electrónico para obtener los pdf en la editorial obtuvo muy asustado. Mi querido amigo, hoy te confieso que no te creí. Admito que pensé que querías obligarme a comprarlo, lo que aumentó las ventas del autor que ya estaba sobrevendido. Admito que me dijiste: Eh, pero codicia. En cambio, estabas diciendo la verdad.

El falsificador de direcciones, que creó correos electrónicos muy similares a los que utilizan agentes o editoriales realmente importantes, es italiano, trabajó en Londres, fue detenido hace dos días en Nueva York, y ya ha sido puesto en libertad bajo fianza (como en las películas estadounidenses, signo de exclamación ). Y todos los artículos de los que hablas dicen que es inexplicable: ninguno de los manuscritos que robó apareció en el mercado negro: ¿qué hicieron con ellos? Nada, como en el siglo XX: el impulso ya no funciona de forma tan directa, y la economía en la que vivimos ahora es más compleja.

Han pasado más de dos años desde que a Kim Kardashian le robaron en un hotel de París, de una forma bastante agonizante: los ladrones entraron mientras ella estaba en la cama, la ataron y amordazaron, le entregaron sus joyas, la imagino. La dama no estuvo segura hasta el final de que no la matarían. Kardashian dijo las mismas cosas que Macron dijo ayer: fue tan generosa al mostrar su vida en Instagram que le habría prestado más atención (los ladrones podrían haberse sentido atraídos por el consejo particularmente costoso, un regalo de su esposo en ese momento) Kanye West, quien mostró su Kardashian a sus seguidores).

Pero, ¿las personas que viven en Instagram pueden vivir de otra manera? Ayer, Martina Maccieroni (en este siglo no podemos rodar I soliti ignoti porque la realidad está más allá de la imaginación cinematográfica incluso en los nombres de los personajes) dijo que es nativa digital y que es natural para ella dar a conocer sus días. Si mis cuentas son correctas, Maccherone tenía 18 años cuando llegó Instagram. Tiene treinta años, por lo que ha vivido con teléfonos celulares que no se conectan a internet más que los que toman fotos, pero tal vez los jóvenes de hoy se naturalicen como adultos. Intento pensar en un hábito de cuando estaba en la escuela secundaria que me pareció normal en mis 30, pero solo puedo pensar en comprometerme a usar un casco en una motocicleta, que no compensé en mis 30. .

Sin embargo, está claro que incluso para ella, la relación entre sacrificio e ingresos no es tan sencilla como lo habría sido en la economía del siglo XX. ¿Quién le hizo hacer esto para filmar la fiesta a la que está invitado mientras los ladrones llenan sus bolsas con cosméticos y se los llevan con su ropa (lo que las mujeres ladrones despiadados saben)? ¿Quién hace que parezca que está embarazada en el reality show de Chiara Ferragni mientras los dos novios de la embarazada sufren el dolor de dar a luz a través de electrodos? ¿Quién les hizo hacer esto para vivir en un grupo permanente de Gran Hermano? Nadie y todos. Martina Maccherone tiene ciento veintisiete mil seguidores: si no les das un pedacito de ti todos los días, ¿conseguirás trabajo? (Su trabajo actual es uno en el que felizmente mis abuelas murieron porque no pude explicárselo:Impacto en el marketing Para una empresa de muebles, es decir, se trata de que otras como ella se beneficien de la economía de pestillo en la que amueblas mi casa y les hablo de ti a los que siguen mi Instagram).

¿Quién hizo que Filippo Bernardini hiciera tanto por los manuscritos que luego ni revende, ni explota, y con los que no hace nada más que quizás —qué cuadro más espantoso y antiguo— para leer? Admito que lo entiendo. Entiendo la curiosidad libre. Entiendo el anhelo de poder leer algo de antemano para que te quedes estancado como la mente de un criminal y luego no te aproveches de ello. Lo que haría falta alguien mejor que yo para explicar es el siglo en el que vive Filippo Bernardini. ¿Quién engaña a mil libros que aún no se han publicado y luego se resiste, mientras sigue pensando que ya está perdido, a la tentación de una pequeña historia de Instagram, un pequeño tweet, una pequeña publicación de Facebook que dice que tienes envidia, verdad? Margaret Atwood inédita que todo el mundo está esperando, está aquí en mi escritorio, puedo leerla y tú no, Papiro. Si la familia Kardashian y McSheeron tuvieran el control psicológico de Bernardini, podrían dirigir la CIA (no él: no tiene suficiente sentido comercial).