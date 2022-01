“Quítese la máscara y envíe francotiradores a la calle” – Corriere.it

Desde Francesco Battistini

El exministro y banquero, el líder de facto de la oposición: en 2013 su esposa Shlbaeva y su hija fueron arrestadas y extraditadas a Italia: empresas italianas lidian con el dictador kazajo

¿Pero realmente ninguna potencia extranjera está soplando fuego? Este país no es Ucrania, donde otros países como Polonia tienen fuertes intereses. Aquí siempre decimos sobre Turquía y su papel, pero esta revolución no es apoyada por fuerzas externas.





Incluso en Italia, Sr. Ablyazov, no se supo nada de usted hasta 2013. Hasta que su esposa Shlbaeva y su hija terminaron en el centro de un caso internacional, y los servicios italianos la arrestaron e inexplicablemente extraditaron a Kazajstán …



Es un buen ejemplo. Después de eso, Italia no hizo nada: tienes los tesoros y posesiones de Nazarbayev, pero no pasó nada. Hay negocios entre él y empresas italianas, acuerdos de cooperación, pero nunca se han impuesto sanciones. Estas son las cosas que dan poder a los dictadores, les permiten hacer todo y no hacer daño. Un gran banco italiano como Unicredit jugó un papel en la compra y venta de los activos de la familia Nazarbayev. En 2007, un asociado del dictador, Bulat Utimuratov, vendió su banco Atf a Unicredit por 2.100 millones de dólares. Seis años después, Unicredit lo vendió por 493 millones a un rico empresario kazajo, Akhmadzan Yesimov, ex alcalde de Almaty, quien, a su vez, lo entregó a un banco propiedad de Nazarbayev. Nadie paró nunca este proceso: cuando mi esposa y mi hija ya habían sido secuestradas, el dictador ganó cientos de millones …