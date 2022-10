‘Será un desastre’, una guerra ante Italia – Libero Quotidiano

tensión entre Turquía Y el Grecia. Receta Erdogan Atenas fue acusada de militarizar las islas griegas cercanas a la costa turca, en violación de los tratados de la OTAN. Animar a Grecia -anunciado por el presidente turco- a militarizar las islas del Egeo va contra la lógica y con la alianza. La política de provocación y tensión no es y sólo será una ventaja para nadie.

Esta situación ha estado ocurriendo desde el verano, con Grecia acusada regularmente”.provocaciones ejército“En el Egeo. Erdogan agregó que Turquía no acepta la decisión de los Estados Unidos de levantar el embargo de armas a la administración grecochipriota en el sur de Chipre. El aliento mostrado a Grecia, que está armando islas sin estatus militar en el Egeo, va en contra la lógica y el espíritu de la alianza. Grecia se abstiene de las provocaciones que podrían llevar al país y a su pueblo al desastre”.

Hablando sobre las tensas relaciones dentro de la OTAN, Erdogan también reiteró que no aceptaría que Suecia y Finlandia se unieran hasta que se cumplieran las promesas hechas por Ankara: “Hasta entonces, nuestra posición de principios no cambiará”. En particular, el presidente turco se refiere a la petición de Suecia de no acoger en Ankara a más predicadores kurdos a los que considera terroristas.