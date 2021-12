Honduras, la socialdemócrata Xiomara Castro fue electa presidente. Ella es la primera mujer

Xiumara Castro, una democracia socialista, es la primera mujer presidenta en la historia de Honduras. filtro conservador, Nasri AsfouraAdmitió la derrota y felicitó al ganador por su “victoria” incluso antes del final de las urnas.

Castro es una esposa Manuel Zelaya, el ex presidente que fue derrocado en 2009 de Base de anomalía Como resultado de los últimos 12 años de gobierno partido nacionalista conservador. La líder socialdemócrata de 62 años se postuló para un programa anticorrupción con la promesa de terminar con lo que describió como estado de la droga. Zelaya era el director de campaña de su esposa, pero no está claro si tendrá un papel en el próximo gobierno. De hecho, el último mandato del presidente saliente Juan Orlando Hernández ha estado marcado por las investigaciones sobre su presunto papel en el narcotráfico. el hermano, Tony HernandezFue condenado en los Estados Unidos. A los 30 por tráfico de drogasParece que el propio presidente está involucrado en los documentos del juicio. Una vez que deje la presidencia, no descarta la posibilidad de que también sea entregado.

Mientras tanto, vamos Estados Unidos de América Dijo que ya le habían llegado felicitaciones a Castro “por su histórica victoria como la primera mujer presidenta de Honduras”. Anthony Blink. “El pueblo de Honduras ejerció su derecho al voto en elecciones libres y justas – agregó el canciller en Twitter – esperamos trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y combatir la corrupción”. Honduras es uno de los principales países de origen de los inmigrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, principalmente por la mala gestión del gobierno saliente. La economía del país depende en gran medida de las remesas de inmigrantes a los Estados Unidos, que representan alrededor del 20% del PIB. Castro dijo en su campaña electoral que sería su rey La prioridad es iniciar negociaciones sobre inmigrantes con la gerencia BidenPero también definió este fenómeno como un “hecho y derecho social”, palabras que parecen contrastar con el interés de Estados Unidos por encontrar medidas disuasorias a los flujos migratorios.