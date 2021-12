“Positivo en Covid antes del enfrentamiento con Biden”: revelado ex leal a Trump

Donald Trump Dio positivo por Covid-19 tres días antes de su primera confrontación televisada con Joe Biden. Así lo revela el jefe de gabinete del ex presidente, el cuarto y último en un nuevo libro, Mark Meadows. Como he mencionado antes guardiánMeadows también escribió que, aunque sabía que todos los candidatos eran necesarios “ Para haber dado negativo por coronavirus dentro de las setenta y dos horas posteriores al inicio de la discusión, no había nada que lo impidiera. [Trump] allí afuera “La discusión tuvo lugar en Cleveland, el 29 de septiembre del año pasado, pero Trump y su esposa Melania anunciaron que tenían Covid solo unos días después, el 2 de octubre. Según lo reconstruido en ese momento por varios medios de comunicación, los dos de ellos había contraído la enfermedad, Hope Hicks., una de las colaboradoras más cercanas del presidente, quien cayó enferma en un viaje a la Fuerza Aérea 1. El 5 de octubre, el expresidente fue ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El libro de la promotora y esa revelación sobre el expresidente

Diario Mark MeadowsY jefe jefe, será publicada la próxima semana por la editorial conservadora Impresión de todas las estaciones. El exjefe de gabinete de Donald recuerda que la noticia de la positividad del expresidente sorprendió a la Casa Blanca, que acababa de organizar una gala triunfal en el Rose Garden para nombrar a Emmy Connie Barrett a la Corte Suprema. Era el 26 de septiembre, tres días antes del enfrentamiento con Joe Biden. Meadows recuerda que el presidente de la Casa Blanca en esos días parecía, Un poco cansado “Y tenía un resfriado leve. Ese día, Trump y sus compañeros se dirigían a Middletown, Pensilvania, cuando se supo la noticia positiva del ex presidente. Se repitió la prueba anti-Covid y, afortunadamente, Donald Trump tuvo una prueba de hisopo negativo. Todos en el círculo de multimillonarios asumió que era ella, falso positivo.

El “amarillo” indicó la positividad del expresidente