El joven de quince años acusado de ser juzgado como adulto abran fuego En Oxford High School, una escuela secundaria en Michigan en los suburbios de Detroit, que resultó en la muerte cuatro estudiantes y lastimar a otros Pone. Ethan Curmbley, ese es su nombre, tendrá que rendir cuentas por múltiples asesinatos y terrorismo a pesar de que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. No se explicaron las razones que lo llevaron a cometer esa masacre. Las autoridades no están torcidas sobre las razones del gesto, pero están razonablemente “seguras” de que pueden demostrar que fue un asesinato premeditado en detalle. Como explicó la procuradora general Karen MacDonald: “Hay muchos rastros de evidencia digital que quedan en las redes sociales”.

Según las imágenes de las cámaras del circuito interno, Crumpley salió del baño y comenzó a filmar entre 15 y 20 rondas En el pasillo en el que se encontraba, aparentemente “al azar” según los investigadores. Su padre le había comprado la pistola con la que estaba trabajando, una Sig Sauer calibre 0.9, hace unos días. Mientras tanto, un Cuarto alumno que resultaron gravemente heridos tras la masacre. Este es Justin Schilling, 17 años. Los otros tres estudiantes asesinados fueron Hannah St. Juliana (14 años), Madison Baldwin (17 años(e tit mir)16 años), este último falleció en el vehículo policial mientras era trasladado al hospital.

