Inmigrantes, ‘Ni, uno no puede pasar’, así es como Polonia cierra sus puertas- Corriere.it

de Andrea Nicastro

En la frontera entre inmigrantes empujados por Bielorrusia, que no quiere el nacionalismo de Varsovia

de nuestro reportero

Hagnoka (Bolonia) Policías polacos con cinturones militares amarillos y metralletas colgadas a la espalda obstruyen el tráfico. “Ni. No puedes pasar”. ¿Quizás más lejos? “Nordeste”. ¿Ni siquiera para dar un paseo por el bosque? “Nordeste”. Incluso sin saber una sola palabra del idioma polaco, es fácil entender que la frase “nada, nada, no responda” siempre significa no. Hay una emergencia, no se puede visitar la frontera. Quienes no vivan fuera del puesto de control deben regresar. Los agentes verifican los documentos, sino también baúles de automóviles. En los que llegan de la Zona Prohibida para descubrir algunos inmigrantes, en los que se dirigen a la frontera para hacer el papel de Sherlock Holmes. ¿Por qué 6 botellas de agua? Los policías consultan de un vistazo. ¿No quería llevárselos a alguien?

Frontera 4 kmPero ya es necesario evitar un peligroso acuerdo con el enemigo. No tiene sentido tratar de explicar que hay 2.000 civiles indefensos ahí fuera, Frío, hambriento, no un ejército invasor, y que esto es una frontera, no una trinchera. ni. En estos lares, la lealtad al uniforme convenció a las lanzas a caballo para cargar contra los caballeros nazis, sin mencionar la desgana de sus descendientes a atacar la libertad de prensa.

El resultado es que la perla de pulido está funcionando. Algunos humanitarios valientes logran superar esto, sin embargo, no están dispuestos a revelar su presencia para no ser despedidos. En todo casoY las fotos que llegan Fueron fotografiados por las mismas fuerzas de seguridad de los dos países en una colisión y unos teléfonos móviles en manos de migrantes. El mundo ve lo que quiere ver. Ciertamente, si hay una negativa ilegal de quienes ya están en suelo europeo y tienen derecho a solicitar asilo político, no se nos ofrecerán. También ocurre en la frontera griega o croata o en el Mediterráneo entre Libia e Italia, entre Marruecos y España.. Y donde no hay testigos, ahora es costumbre hacer retroceder a los que intentan saltar a Europa. READ Ama de casa de 28 años condenada a cadena perpetua en Alemania

Es una tercera noche muy fría para los turistas inmigrantes que pretenden sentirse atraídos por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Vienen de Siria, Afganistán, Sudán y especialmente del Kurdistán iraquí. Según la ONG Ocalenie Fundacja, incluso antes de esta crisis, el cadáver del colapso desapareció del hambre y el frío.. Según sus informes, Polonia y Bielorrusia han estado devolviendo paquetes de migrantes durante días. Frente al alambre de púas polaco, detrás del alambre bielorruso. Aquellos que encuentran una abertura para continuar hacia el oeste son interceptados por los guardias fronterizos y enviados de regreso.. No debería hacerse, pero debería hacerse. Esto le sucedió 18 veces a Ahmed y sus compañeros de viaje. Ahmad es un fugitivo de Afganistán que ahora está en Alemania esperando asilo y pudo decirlo, pero los demás no lo hicieron.

Esta soleado. No tiene nada que ver con la emoción de la noche que enfrentan los migrantes, así que puedes dejar tu auto y caminar. losEl primer pueblo se llama Hajnowka. Está inmerso en coníferas de treinta metros de altura, huertas y montones de leña, pero en este escenario idílico, la política está mucho más cerca de lo que parece. Aquí, como en todas partes, conviven la hospitalidad y los muros de Europa.

Mañana (hoy para el lector) es el Día de la Independencia de Polonia, banderas rojas y blancas en cada ventana. La intoxicación nacional provocada por el partido mayoritario Pis (Paz y Justicia) se prolonga desde hace meses. Para Varsovia, la ley polaca debería prevalecer sobre la europea, Debe prohibirse el aborto, la fluidez de género desaparece y provincias enteras se declaran “libres de homosexuales”. Bruselas respondió con dureza al desafío nacional y, en respuesta, Kaczynski amenazó a Polexit con abandonar la Unión Europea. El enemigo bielorruso bajo la sombra rusa Los inmigrantes entendieron perfectamente cómo presionar a los votantes para que se unieran a Pace. READ El Grupo de los Veinte y Biden juzgaron a los europeos en Roma. Alabado sea Draghi, disculpas a Macron- Corriere.it

En Hagnoka, todas las mujeres llevan velo, pero esto no las acerca a los musulmanes, al contrario, Halina Antonuks les tiene mucho miedo. “¿Qué quieren de nosotros? ¿Les damos la bienvenida y luego se explotan en un patio? Que se queden en su casa. Diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes costumbres. Ya con estos pocos en la frontera hay todo este caos, si abrimos las puertas, esta es la Tercera Guerra Mundial ”.

Juana vive cerca, pero prefiere hablar sola frente a su casa de techos rojos. “Los vemos, claro que sí, caminando en fila al borde del bosque, y los que como Halina llaman al 112 para recuperarlos. Otros no, al contrario, ofrecen algo de comer, tal vez hace calor. Cuando hay niños, ¿qué haces? ¿Te das la vuelta? “ Por la noche, siga las luces verdes en las ventanas que dan al bosque. Es una señal de bienvenida, los inmigrantes lo saben».