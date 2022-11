“Humor de la Unión Europea” – Il Tempo

No es solo el centroderecha el que no quiere que Luigi Di Maio sea reciclado como enviado especial de la UE al Golfo Pérsico, un puesto del que habla desde hace tiempo el exministro del M5 que se ha mantenido fuera del Parlamento. Bueno, si crees que este no es el lugar para ti, entonces estos son los mismos países a los que debes ir para hacer frente a importantes suministros de gas y recursos energéticos. La candidatura de Di Maio fue propuesta por el gobierno de Mario Draghi y de inmediato provocó cierto descontento.

Y Le Monde escribió hace unos días, citando a Cinzia Bianco, experta en asuntos regionales del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que “enviar a Di Maio al Golfo demuestra que la Unión Europea no habla en serio”. Bueno, como informó Daily Truth, el anuncio fue relanzado a través de Twitter por el director del Centro de Investigación de Políticas de Dubai, Mohammed Baron. Qué sobredosis: “La designación de Luigi Di Maio debe tener un profundo sentido del humor europeo que se me escapa”.

Baharoon habló más tarde con The National y dijo que Di Maio había “destruido las relaciones de su país con dos de los principales países del CCG”. Baharon dice que el nombramiento es “intrigante dada su formación política. Me pregunto cómo esa formación ayudará a la UE”. “Si el objetivo es profundizar las relaciones con los países del CCG, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita”, los antiguos M5 “pueden no ser la opción ideal”, dijo en ese momento Dania Zafer, directora ejecutiva del American Gulf International Forum.