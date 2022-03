¿Armas defensivas u ofensivas? Línea de suministro de precisión para Ucrania – Corriere.it

para Andrea Marinelli y Guido Olympio

El péndulo de la guerra oscila constantemente. Zelensky pide la restauración de Makarev, el Pentágono habla de los ucranianos en el ataque y repite los problemas rusos, EE. UU. y la OTAN se preguntan cómo ayudar a Kiev

zIlinsky afirma que la reocupación de Makarev la proporciona el Pentágono, y suele ser muy cauteloso. Una imagen pesimista de la situación en el ejército de Putin. Habla de los ucranianos en una ofensiva para recuperar territorio y enfatiza los problemas rusos: Habrían perdido más del 10% de los efectivos desplegados El progreso estará en desacuerdo en muchos frentes.El péndulo de la guerra, y las evaluaciones, oscilan constantemente, mientras que el destino de los civiles, bombardeados implacablemente por el invasor, no cambia.

en Gran campo de tiro de Fort Irwin., en el suroeste de los Estados Unidos, entre Nevada y California, los medios de percepción rusos en manos de los estadounidenses son claramente visibles y utilizados por unidades que juegan el papel de enemigos: algunos son verdaderamente soviéticos, otros están modificados para imitarlos. en Con sede en Nellis, Las VegasHay un área que alberga varios de ellos: se conoce como Petting Zoo y cuando estás en una instalación gigantesca, solo puedes tocar una pared detrás de la cual brotan los ingredientes. y luego allí Centro de Redstone, Alabamaque incluye Pieces of the East: un programa secreto de inversión del Pentágono de $100 millones que nació en la década de 1990 y se hizo público cuando se vio un avión soviético en la carretera cerca de Huntsville.

Más tarde, es probable que envíen sistemas similares. En los hangares, por ejemplo, también hay S300 de origen bielorruso, pero no parece que estén destinados a salir de momento: esta parte estará cubierta de misiles que le prometieron a Eslovaquia. Las noticias unen dos lados. Primero: Los caminos del arma son infinitos. Dos: ¿Qué haces ahora? En Washington, hay quienes presionan para equipar a Kiev. Equipo que no solo para frenar al invasor, sino también para poder lanzar contraataques.Consideraciones sobre la discusión del hardware ofensivo y defensivo que se enviará a Ucrania. La diferencia depende del uso. Ciertamente, aquellos en el Congreso que quieren más sustancia consideran tanques, artillería, lanzacohetes de largo alcance, helicópteros de ataque e incluso aviones. Sin embargo, existe el problema, La resistencia debe saber utilizar los medios: Los US Patriots necesitarán personal estadounidense o meses de entrenamiento para usarlos.