La guerra de Rusia y Ucrania, Zelensky en las habitaciones: “Nuestro pueblo se ha convertido en el ejército”. Draghi: “Italia quiere a Kiev en la UE. También ayuda militar a la resistencia”

acusaciones un ponlo adentrocomparaciones con Italia, suplicamos hacer más para ayudarUcrania. Todo en menos de 12 minutos. Luego los aplausos del aula Montestoriolleno de gente con motivo de Representantes Y el Senadores en una sesión conjunta. Un aplauso fuerte y contundente, como un aplauso dedicado a un clip de principal el dragónCuando subrayó que “Italia quiere que Ucrania se una a la Unión Europea”.

Discurso de Zelensky – Poco antes, fue el turno de Zelensky, que intervino por videoconferencia desde Kiev tras breves saludos del presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, Casillati y Fico. “Estimado Gente italiano“Debut número uno de Kievel Parlamento la acogió amablemente se levanta aplausos. El gobierno en plena vigencia, incluidos todos los líderes del partido, Algunos Chaqueta amarillo En honor a Ucrania, arcos fucsias para los diputados contra las violaciones de guerra. Sin embargo, ninguna casa está completa: en la sala hay asientos libres y las gradas, salvo la sala de prensa, son más bien vacío.

“Mariopol como Génova” – Zelensky inmediatamente habló sobre su llamada telefónica de hoy con el Papa: “Hablé con el Papa, entiendo que quieres la paz y quieres la paz. Defiéndetetodos se defienden patria. para nosotros Gente se había convertidoEjército Cuando vio el mal”, dijo, recordando su discurso hace una semana. florencia. “Pedí recordar el número 79: eran los niños que fueron asesinados hasta ese día, y ahora son 117”, declaró, señalando a los miles de heridos, casas destruidas y fallecido enterrado en fosas comunes Dentro de los parques públicos. La guerra continúa y los rusos no paran de matar. Las ciudades son destruidas, como MariúpolLuego la comparación entre la ciudad mártir del conflicto y Génova: “Medio millón de personas vivían en Mariupol, como Génova, imagínense un Génova quemado Después de tres semanas de asedio continuo. Imagina tu Génova mientras miles de personas están allí darse por vencido“.

‘Los rusos aman a los nazis’ – Para continuar con otra comparación, entre Kiev Y el Roma: “Después de toda la tragedia por la que ha pasado, Kiev ahora necesita vivir en paz, una paz duradera y continua, como debe vivir Roma y cualquier ciudad de nuestro mundo. Pero en Kiev todos los días se escuchan sirenas, bombas y misiles. están cayendo”, dijo Zelensky. El primer llamado real al Parlamento: “Los ucranianos estuvieron cerca de usted durante pandemianosotros enviamos los doctores Los italianos nos ayudaron a superar eso. la inundación. Lo apreciamos mucho -añadió- pero la invasión duró 27 días, casi un mes: necesitamos Otras sancionesotras presiones.” Continuó en Kiev, “Torturan, violan, secuestran niños, destruyen y con un camión Se llevan nuestros bienes. última vez en Europa Realizado por nazis. El ejército ruso también logró socavar el mar cerca para nosotros puertosEsto también es un peligro para los países vecinos”.

“Para los rusos, Ucrania es la puerta de entrada a Europa” – Según Zelensky, “el objetivo de Putin es Europaafectar tu vida, controlar tu política y destruir tus valores. L ‘Ucrania Es la puerta del ejército ruso por la que quieren entrar. Europa Pero la barbarie no debe entrar.” Y nuevamente: “El pueblo italiano, debemos hacer todo lo posible por ello. garantizar Hola. Esta es una guerra que se ha estado construyendo durante décadas desde entonces. Una personaque consiguió mucho dinero con las exportaciones de petróleo y gas” y ahora lo están usando para la guerra. También por eso, el presidente pidió un esfuerzo: “Los funcionarios rusos y los oligarcas usan Italia como su lugar de vacaciones, y no tienes que bienvenidos estas personas. Hay que congelar y embargar bienes inmuebles y cuentas yate Y congelar los activos de en Rusia poder de decisión. Debe apoyar las sanciones y los embargos a los barcos rusos en sus puertos, y continuó, no debe permitirlo en absoluto. Excepciones nada de penaltis Banco ruso. Solo se debe detener a uno para que millones puedan vivir”, dijo en referencia al presidente ruso. vladimir ponlo adentro.

“Gracias Italia” – Luego gracias a Italia: “Gracias por ayudar a los ucranianos, más que 70 mil tuve que huir, más de 25 mil niños. los El primer niño ucraniano De una madre que huyó de la guerra provocada por una persona, decenas de niños en tu madre hospitales Te estamos agradecidos. Desde el primer día compartí un archivo para nosotros dolorAyudaste a los ucranianos con tu calidez y fuerza. “Gloria a Ucrania y gracias a Italia”, agregó Zelensky al concluir su discurso ante el Parlamento italiano.

Discurso de Mario Draghi – después Habla Del presidente ucraniano vino el primer ministro italiano, Mario Draghi, que siguió el discurso Zelenski En ola. El jefe del gobierno italiano usó palabras muy claras, reivindicando la política elegida por su gobierno. Haciendo hincapié en la “resistencia heroica” del pueblo ucraniano, Draghi dijo que Italia “admiró desde el comienzo de la guerra el coraje, la determinación y el patriotismo del presidente Zelensky y Los ciudadanos ucranianos. Su pueblo se ha convertido -como él mismo definió- en su ejército, y la arrogancia del gobierno ruso ha chocado con la dignidad del pueblo ucraniano, lo que impide los objetivos expansionistas de Moscú y pone a muy alto costo al ejército invasor. Hoy Ucrania no solo se defiende a sí misma -en opinión de Draghi- sino a nuestra paz, Libertad y seguridad.”

‘No estamos lejos’ – Ante la rudeza, no nos vamosInstó el Primer Ministro, recordando la enorme solidaridad de Gente italiano Contra los movimientos ucranianos y “políticos” del gobierno, como congelar Del patrimonio de “más de 800 millones de euros para los oligarcas rusos” cercanos a Putin.

“Queremos a Ucrania en Europa” – Hablando de política europea, mario el dragón Dijo que quería “trazar un camino de mayor acercamiento entre Ucrania y Europa: es un proceso largo -subrayó- que consiste en las reformas necesarias. Italia está con Ucrania en este proceso. Italia quiere que Ucrania se una a la Unión Europea”. En términos prácticos, entonces, Draghi aclaró que “dedicó dinero nuevo En cuanto a la acogida ucraniana, queremos ayudar a los refugiados no solo a conseguir un hogar sino también a conseguir un trabajo y un anuncio. fusionaren nuestro país, porque “frente a Rusia, que nos quería dividir, estábamos unidos como la Unión Europea y Alianza atlántico“, agregó.

“También ayuda militar a la resistencia” – En cuanto a la autonomía de RusiaEl primer ministro italiano dejó claro que apuesta por “diversificar las fuentes de suministro energético” para superar “nuestra dependencia de Rusia en cuestiones muy rápidas”. Luego paseo Importante a la hora de enviar armas a Kiev: “Debemos ofrecer hospitalidad a quienes huyen de la guerra, ante las masacres debemos responder con ayuda, incluso militar, para resistenciaSoledad, dijo Draghi, quien luego volvió a tocar un punto muy específico. “Debemos oponernos a la unidad de la comunidad internacional ante el creciente aislamiento de Putin -dijo- Ucrania tiene derecho a ser segura, libre y democrática. Italia, el gobierno y ParlamentoTodos los ciudadanos están contigo”.

Sanciones por cese de hostilidades – “Los Sanciones Que lo hemos acordado con nuestros socios europeos y que el Grupo de los Siete países industrializados pretende instar Gobierno ruso detener las hostilidades y sentarse con seriedad, y sobre todo con honestidad, a la mesa de negociaciones”, agregó Draghi, y señaló que “hasta ahora, estas sanciones han dañado gravemente la economía y mercados financieros de Rusia, y bienes personales Una de las personas más cercanas al presidente Putin.