Se utiliza para negociaciones de paz – Corriere.it

Excepto ahora por las sanciones de EE. UU., Abramovich, Si bien ya no puede dirigir al ChelseaDespués de que el gobierno británico intervino y otorgó al Blues una exención especial hasta el 31 de mayo, decidió salvar sus dos yates gigantes de cualquier futura confiscación, amarrándolos en un resort en Marmaris y Bodrum, Turquía. En el primer puerto está Eclipse, que vale unos 1.200 millones de euros (y tiene su propio sistema de defensa antimisiles); En el segundo, My Solaris atracó el lunes 21 de marzo, lo que provocó protestas de algunos marineros ucranianos en Turquía para participar en una competencia ya antes del estallido de la guerra. La elección de Turquía se explica por el hecho de que el país no forma parte de la Unión Europea y que el gobierno de Ankara no cumplió con las sanciones impuestas a Rusia.