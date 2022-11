Aburrimiento del GP de México – 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez Ubicado en los suburbios Ciudad de México estado de hoy El circo de la F1.

En el Campeonato de 2015, después de una ausencia de más de diez años, ¿adivina quién se hizo cargo de todo el circuito? obviamente es Una figura mítica mitad hombre y mitad arquitecto de Hermann Dilke. Ahora diseña de todo, desde circuitos de F1 hasta asfalto Estacionamiento hipercoop.

El circuito se encuentra a una altitud de 2200 metros y por lo tanto es Latifi Impugnación de mala fe de A hacia abajo Esquí alpino, registrando velocidades más rápidas que su propia velocidad Williams.

La rareza del aire significa que los autos alcanzan velocidades impresionantes, que ignoro por completo por razones técnicas y no tengo intención de lidiar con ellas. El hecho es que en 2016 Botas En ese día Williams Alcanzó la máxima velocidad de carreras de F1, más de 372 km/h.

ferrariFamoso por tener velocidades de derecha comparables a un Roncino Bolso en el Hipódromo de San SiroNo llegaron a la meta por más de un minuto y no calificaron ni corrieron Rep pull por Max.

Leclerc Fue al concierto a sentir un mínimo de emociones. Maneskin, Luis Mirando la foto, parece haber comentado: “Pero, ¿quiénes son estos dandies? En el próximo médico de cabecera debo pedirle a mi estilista que me prepare el vestido de Thomas.

La gente vestía diferente

Race, por otro lado, se puede resumir fácilmente con esta foto:

TÉCNICOS VIENDO EL GP DE MÉXICO

¡Un agujero mortal! Ni un adelantamiento, ni una A Latifi Que va a la paredNi uno Schumacher En el interior Girar o cualquiera Paseo Esa cCamino ancho De repente, nada.

Un Gran Premio es muy aburrido, incluso un programa de televisión. Gigi Marsullo. Lo mismo gigi marsullo Dijo que estaba más emocionado por el final de GP que por las ventas de utensilios de cocina. Giorgio Mastroda.

Una especie muy aburrida marca genio Durante el comentario, comenzó a hablar sobre la cena que tuvo la noche anterior. Sebastián Vettel Unos minutos para llenar el intercambio.

Además, no hay oportunidad de socializar con los propios. Diccionarios eficientesEn un momento, cuando no había nada en el camino, comenzó su clásico mantra “Vaya, nunca había visto estoPero en la pista no pasó nada. Inmediatamente, continuando con el asunto, anunció: “Veremos qué caucho se carga en un intento de replicar el daño”. Inmediatamente, dejó la cabina de comentaristas y fue a entrevistar al trío en el escenario.

también es significativo Presione silencio con televisores el cielo implementado previamente por max verstappen y luego completamente expandido estable Toro rojo. Presiona el silencio impuesto por el verdadero dueño del establo: José VerstappenEl padre de Max, según él, Skye no trata bien a Max en las entrevistas.

Nunca había visto tanto Arrogancia y arrogancia En una notificación.

Incluso puedes decir eso FIA Una penalización de cinco segundos ha sido dada por un como gasolina para empujar PaseoNo es nuevo, porque si he llevado buenas cuentas debería ser por lo menos mil un gran premio Llevar va al castigo.

Ahora vuelvo a hibernar hasta el próximo GP.

Observador habitual del GP de México

Nos vemos en Interlagos, Brasil en dos semanas. ¡Esperar!

artículo original sobre corrichetipassaf1.wordpress.com



