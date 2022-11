Licencia de Super Sargento, sin puntos extra en México: Motivo – Piloto F1 – Fórmula 1

A dos carreras del final del campeonato mundial de 2022, Haas es el único equipo que aún no ha anunciado oficialmente su alineación completa para la próxima temporada. Es probable que el equipo estadounidense anuncie antes del GP de Brasil quiénes estarán en camino en 2023 como los compañeros de equipo de Kevin Magnussen, con una decisión centrada en candidatos como Mick Schumacher y Nico Hulkenberg. Si bien esta duda aún persiste, todos los demás equipos ya han anunciado oficialmente a sus pilotos. Williams.

El equipo de Crowe ha confirmado a Alex Alban para 2023, la promoción Young American sargento logan Reemplazo de Nicholas Latifi. Bueno, o no. El joven de 21 años de Fort Lauderdale, de hecho, No mas dioses Puntos requeridos para recibir Súper licencia, para que pueda participar regularmente en el próximo campeonato. Para promover este objetivo, Williams promovió a su piloto La primera sesión de entrenamientos libres del GP de MéxicoAdemás de esperar con ansias su segunda participación Abu Dhabi, reunión de la temporada pasada. A través de estas sesiones, el sargento ganará Un punto adicional En cada uno, pero una condición: Al menos 100 km En cada prueba. El período previo a una súper licencia en México ya ha tenido un comienzo difícil, gracias a una exposición bandera roja En la final de PL1, durante unas vueltas, Sargent no permitió completar los km esperados y por tanto no recibió un punto extra.

Ahora con Un mínimo de 28 puntos sobre 40 Para obtener la licencia Super, el estadounidense no solo tendrá que sumar un punto extra con PL1 en Abu Dhabi, sino que también se verá obligado a lograr un resultado determinado. fórmula 2 En la misma ruta que Yas Marina. Sargent está, de hecho, actualmente involucrado en la serie Cadet F1 y es tercero en la clasificación general. Sin embargo, cualquier rendimiento negativo también se puede hacer Empuje al estadounidense al top 10 de la clasificación final, que no le permitirá alcanzar los 40 puntos necesarios para hacer realidad el sueño de la F1. Si es capaz de tomar el punto en México, el joven de 21 años solo necesitará el sexto lugar para asegurar el acceso a la máxima categoría, mientras que necesita terminar al menos entre los cinco primeros.