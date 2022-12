Cálida bienvenida al técnico de México tras decepción en el Mundial

Tata Martino ya anunció su salida de la banca mexicana, pero eso no fue suficiente para evitar una fuerte oposición cuando regresó a México. Fanáticos enojados, uno le dijo: “Nos robaste la victoria. Eso es todo por lo que viniste”. Activa las notificaciones para recibir notificaciones los México Muy decepcionante para un equipo. Mundial Catar 2022. El equipo ‘tricolor’ terminó en la fase de grupos por primera vez en 44 años. los Gerente Martín Fue muy criticado y, a pesar de dejar en claro que ya no sería seleccionador, recibió un cálido y estridente recibimiento cuando regresó a México, donde muchos fanáticos tuvieron palabras fuertes para él. Los ánimos se encendieron y el diputado Scoponi se unió a la discusión. A Empate sin goles con PoloniaQuien falló el penalti, A anda con argentina Y luego el éxito innecesario con Arabia Saudita. Diferencia de goles venció a México, una salida inmediata de la Copa del Mundo. México estuvo lento desde el primer juego. Un equipo aburrido, poco combativoMuy inactivo, que pensó en no jugar más, México solo empujó fuerte en la segunda mitad del partido contra Arabia Saudita, pero no fue suficiente. ‘Tada’ Martino tras el partido Él había dicho que se haría a un lado Asumió la culpa de la eliminación temprana. Pero eso no fue suficiente para salvar al técnico argentino de un mal recibimiento en su regreso a México.

El Mundial de 2026 tendrá 48 selecciones y nueva fórmula, la FIFA aún tiene que decidir: tres hipótesis

El ex entrenador de Paraguay y Argentina se encontró con fanáticos enojados cuando salía del aeropuerto, y algunos le dijeron: “Robaste nuestra victoria. Para eso viniste”. Cuando alguien le dijo: “eres el mayor ladrón“En cambio, un fan usó la falsa ironía implícita: “Eres el mejor deportista de México”. READ F1 | GP Ciudad de México 2022, Estadísticas: La progresión récord imparable de Max Verstappen | P300.es Un gran número de periodistas y camarógrafos esperaban allí mientras se pronosticaba la protesta. Martino no dijo una palabra, pero en su rostro estaba claro que estaba conmocionado por este recibimiento, lo que enfureció a uno de sus diputados. norberto scoponi – Ex arquero de Argentina, con quien jugó en USA 94. Algunos medios mexicanos informaron que Scoponi abofeteó a un fanático. Martino se reunirá con los mandatarios federales en las próximas horas para formalizar la despedida, que de todos modos parece una obviedad. habia dicho despues de la eliminacion: “Soy mayormente responsable de la frustración y la decepción. que vivimos. Me siento muy triste. Soy completamente responsable de este fracaso”, dijo. México ya está de cacería nuevo entrenador, Necesita llevar al equipo a un nivel superior para consolidarse como protagonista en la Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo en ese país (además de Canadá y EE. UU.).

