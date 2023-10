A diferencia del clásico cargador de smartphone: todo el mundo está obsesionado con este dispositivo tecnológico que hace la vida más fácil

Deshazte de todos los cargadores y fuentes de alimentación: Desde la llegada de este gadget para teléfonos y ordenadores, nadie puede prescindir de él.

El mundo de la telefonía es tan amplio y diverso que muchas veces resulta complicado buscar diferentes fuentes de energía para cargar nuestros dispositivos. Y aquí el mundo de los gadgets viene a nuestro encuentro, haciéndonos la vida más fácil con esta sorprendente innovación del mundo de la tecnología.

Este no es un cargador cualquiera, sino un sobrealimentador muy potente. Esta herramienta está diseñada para todos los casos en los que la necesitemos. Cargue varios dispositivos juntoses decir, ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, etc., etc.

Lo que más impresiona es su potencia: hablamos de muchas cosas 300 vatios. Increíble nivel si tenemos en cuenta que Los cargadores más comunes no son ni una décima parte de potentes.

Aquí surge una pregunta espontánea: ¿Cuál es el beneficio de un cargador tan potente? ¿Es realmente necesario todo este poder? Veamos más sobre esta increíble pieza de tecnología, Probablemente su precio sea lo que más te sorprenda.

Supercargador 5 en 1: precio y características

El cargador que puede cambiar tu vida tiene nombre NEXOD UGREEN: El nombre en sí lo dice todo, ya que se refiere a una criatura alienígena de cualquier planeta que conozca. De hecho, visto de esta manera casi parece una nave espacial o una carcasa de PC, por lo que es fácil de entender. El poder que puede proporcionar Como este cargador. Pero averigüémoslo en detalle.

De hecho, no se trata sólo del nombre verde: elegir este increíble cargador te permite dejar de lado todas las fuentes de alimentación para varios teléfonos, ordenadores y tabletas. Utilice todos los cables con un solo adaptador. Una opción bastante respetuosa con el medio ambiente, pero también inteligente si quieres aumentar la productividad y la organización. En realidad, este es el mejor aliado para quienes trabajan frenéticamente con muchos dispositivos y no quieren la maraña de cables, regletas voluminosas y el calor excesivo que emite cada fuente de alimentación. sobre eso, El Nexode también está diseñado para reducir el calor emitido y lo consigue gracias a los dos chips GaN Ⅲ integrados.

Entonces, Dispone de 5 tomas de carga (4 USB-C y 1 USB-A) en apenas unos centímetros Es la característica principal que ofrece este sobrealimentador, que puede alimentar todos sus dispositivos juntos. Si a alguien le preocupa el exceso de potencia si conecta un smartphone o reloj inteligente, no se preocupe: Del primero al último se colocan en orden descendente de fuerza.Para que siempre sepas dónde enchufar los dispositivos que necesitan menos energía.

Por último, pero no menos importante, hablemos del precio. 269,99€que está rebajado en 60 euros con el descuento en Amazon.