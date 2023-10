Samsung Galaxy S24, ya casi llegamos | Diseño, precio y fecha de lanzamiento filtrados a la web

A pocas semanas del lanzamiento del iPhone 15, se están filtrando a la web muchas noticias e imágenes relacionadas con el Samsun Galaxy S24.

Hace unas dos semanas Apple lo presentó al mundo entero El nuevo iPhone 15 El cual ya ha marcado cifras récord a pesar de llevar sólo unos días en el mercado.

SamsungPor otro lado, no quiere quedarse quieto y parece que ya está todo listo para el lanzamiento del nuevo modelo. Galaxia S24 Detalles de los cuales se están filtrando en la web estos días.

Tras presentar el nuevo smartphone de Cupertino, es sólo cuestión de tiempo que la compañía coreana dé su respuesta, para que comience de nuevo el eterno desafío entre Apple y Samsung.

Parece que es sólo cuestión de tiempo ya que en Internet se ha empezado a filtrar mucha información sobre el nuevo modelo de la línea “Galaxy S”.

La compañía coreana lanzó el teléfono Samsung Galaxy S23, el modelo actualmente disponible en el mercado, apenas el pasado mes de febrero, pero los usuarios ya están ansiosos y deseosos de saber de qué se trata. característicasel diseñoel precio Y el fecha de lanzamiento Del siguiente modelo.

Aquí está todo lo que sabemos sobre S24 entre los rumores. Común Y una fuga VERDADERO.

¿Cómo será el Samsung S24? Aquí está todo lo filtrado en la web.

Los primeros detalles sobre el Samsung Galaxy S24 ya se comentan en la web A principios de veranoconcretamente en junio cuando se filtraron a la web las primeras noticias sobre los lanzamientos de nuevos modelos de smartphones, y algunas especificaciones sobre Curador Y detalles sobre la cámara que se instalará en todos los teléfonos.

Pero en las últimas horas los rumores se han vuelto más urgentes.

Comience directamente desde Versionesque ya se esperaba en junio, está prácticamente confirmado que el próximo modelo también estará disponible en tres versiones diferentes: BásicoLiberar Más Finalmente el lanzamiento Súper.

Un hábito al que Samsung se ha acostumbrado desde la versión 21 y que no debería cambiar ni siquiera para el próximo Galaxy S24.

Expertos de la industria, conocedores y simples entusiastas discutieron extensamente sobre el nuevo Samsung Galaxy S24, hablando de los muchos detalles que podría contener el nuevo teléfono inteligente de la compañía coreana.

Información y rumores sobre diseñoel una ofertacámara, precio Y el fecha de lanzamiento.

Samsung S24: los primeros rumores nos muestran cómo será el nuevo smartphone

Empezando por el diseño del smartphone, se ha hablado mucho sobre cómo será y qué tan diferente o similar será al modelo S23 actual.

Según muchos filtradores y conocedores, el nuevo modelo S24 no se diferenciará mucho de los teléfonos inteligentes actuales: la única diferencia es que el S24 debería ser ligeramente Más delgada Y más alto.

Evidentemente, la versión Ultra es la que sufrirá mayores cambios. Con un diseño a medio camino entre curvo y plano.

También en cuanto al tamaño una oferta No debería haber grandes cambios, la única información confirmada es que la versión Plus Tendrá 6,65 pulgadas de ancho frente a las 6,60 del S23 Plus.

Información relacionada también con la decisión: según varios expertos La brecha se reducirá Además, entre las versiones Plus y Ultra, incluso las versiones de nivel inferior podrán cambiar aún más. A velocidades de 1Hz a 120Hz más fácilmente.

Un posible render del Samsung Galaxy S24 creado por OneLeaks

También se habló de información sobre la memoria interna del nuevo smartphone de Samsung: ya pueden arrancar las versiones Basic y Plus Variante de 256 GBmientras que la versión Ultra puede ser variante de 1TB En cuanto al iPhone 15 Pro Max.

Además, siempre inspirado en los smartphones de Apple, el S24 puede añadir Conexión satelital.

Aunque los dos últimos modelos de Samsung Galaxy se presentaron y lanzaron en febrero, se trata de la versión S24. Se podrá presentar hasta enero de 2024 Según los últimos rumores.

En cuanto a los precios, aún no hay novedades concretas, pero desde 2021, Samsung nunca ha cambiado los rangos de costes de sus smartphones estrella, por lo que los S24 también deberían seguir el patrón: 799euros, 999euros Y 1199euros.