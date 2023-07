44.000 bajo el fuego de Rammstein: qué espectáculo en Euganeo

Para dar una idea de lo sucedido, bastan estos números: 44.000 espectadores de toda Italia y 84 países diferentes del mundo, las entradas vendidas en el extranjero superan las 11.000: 5034 en Alemania, 1274 en Austria, 1072 en Suiza, 452 en Francia, 332 en el Reino Unido, 330 en Eslovenia, 291 en Croacia, 216 en Rumanía, 152 en España, 137 en Bulgaria, 120 en Estados Unidos, 104 en Polonia y otros, en cantidades inferiores a 100 unidades, en otros 72 países de todos continentes Sobre todo, este fue un concierto de Rammstein. Esperado, deseado, por fin llegó.

Ya en la noche del viernes en la ciudad fueron reconocidos grupos de hinchas que deambularon por calles y plazas. Hoy muchos de ellos han optado por acceder al estadio alquilando bicicletas y patinetes. Cuando eran las 19.00 horas, había muchos de ellos por las calles que conducen al estadio. Y deténgase de manera ordenada o al menos con una norma. El uso de los poderes del sistema es enorme, pero se sabe que los conciertos son verdaderas fiestas. La gente que llega ordenada a la fábrica es un hermoso espectáculo para verse siempre con esas sonrisas impresas y en algunos casos con un aspecto verdaderamente original y refinado. Un montón de camisetas que recuerdan los años dorados del metal. Muchos de ellos van vestidos de Metallica, pero también se pueden ver muchos Pantera, Slayer, Megadeth y Anthrax. El negro es el color dominante pero los complementos marcan la diferencia. Pendientes y gafas, pero también muchos sombreros. En definitiva, hay un gran ambiente de concierto.

El teatro en el que actúa un gigantesco Rammstein parece una construcción futurista que, sin embargo, recuerda la deteriorada arquitectura industrial de antaño. Acero y fuego son dos de los elementos más presentes que enmarcan la actuación de los Seis, que comienza con la aparición del frontman Till Lindermann en lo alto de la torre como un sacerdote pagano. Primero estaba su voz inconfundible, luego se levantaría un muro de sonido que no se rompería hasta el último momento. De hecho, el espectáculo es realmente fuerte. Y el público se deja llevar, eso es lo que él quería. Es una extraña combinación de Rammstein, incluso si es un poco inteligente si se lo permite. Está el componente de metal, pero no soy una banda de metal, hay una influencia industrial, pero incluso eso no domina al resto, están los elementos típicos del pop alemán de los 80 y hay muchas representaciones teatrales “góticas” sanas. Músicos impecables, casi perfectos. Chiristian Lorenz con sus sintetizadores también le pone un poco de home, muy ’90s, que no viene mal. Una mezcla que se vuelve aún más explosiva gracias a la voz de su polémico líder. Para las cosas no musicales, seamos específicos.

“Du Hast”, “Sonne” o “Ohne Dich”, sin duda los pilares de la banda, enviaron al público al éxtasis, pero no hubo un momento en que las 44.000 personas no quedaran absortas en la energía que irradiaba el escenario. Se enciende con luces blancas o rojas en la mayoría de los casos. Luego está el fuego que tiene su causa. Y hay mucho de eso. Cuatro torres en medio del césped apoyan el desfile interactuando con las luces y esparciendo más fuego, calentando el aire por un momento.

El espectáculo es realmente genial. Todo está diseñado y estudiado para que la vista nunca se quede corta y nunca pierda el interés. Incluso la actuación desde lo alto de un pequeño escenario en medio del césped es perfecta, con un truco de botes inflables con los que seis de la banda pueden transportarse al escenario gracias a la marea humana que se agolpa en el jardín de Euganeo. Pero todo es tan perfecto que elimina cualquier libre interpretación o improvisación. Eso no lo convierte en un espectáculo genial, sería imposible y no solo por el fuego en el escenario. Pero deja espacio para la espontaneidad. Es algo que se ha ido repitiendo cada vez más en los grandes espectáculos que se han venido montando desde hace unos veinte años, y hay casos en los que se nota más y en otros menos. Se pierde algo inútil. Finalmente, un pensamiento dedicado a los muchos que han ocupado los sectores altos de las gradas. Desde el punto de vista de la acústica, fueron los más duros. Ciertamente no es culpa de la banda o de la organización. Pero después de casi treinta y cinco años después de Italia 1990, creo que podemos decir con confianza que quienquiera que haya diseñado este sistema en esos años ciertamente no solo era un enemigo del fútbol, ​​sino que también debe haber sido alguien a quien no le gustaba la música.

rameado

Enlaces 2-3-4

Malla Bestrafe

Regalo

sincronizar

Maine Herz Prenette

ficticio

ansiedad

Zeit

Deutschland (remezcla de Richard Z Crosby)

Alemania

radio

Verde azulado de Maine

Du hast

Hijo

Engel (versión para piano)

Auslander

du más rico también

Ohne dich

Rammstein

lo haré

Despedida