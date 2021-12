Hombres y mujeres, el ex pretendiente se convirtió en madre.

Valentina Bevati ¡Me convertí en madre! El ex pretendiente y su elección Mariano Catanzaro a hombres y mujeresAyer dio a luz a su bebé.

La chica que lleva varios años con su pareja Andrea ConcatoEscribió dos dedicatorias en las redes sociales acompañando las primeras fotos de su bebé. Alicia:

Muchos de ustedes probablemente no lo sepan, pero mi madre me crió a una edad muy temprana, y quizás en parte debido a la relación que logramos construir, siempre he soñado con ser madre. Muchas mujeres sienten este instinto ya desde “jóvenes”, muchas mujeres no lo sienten, yo siempre he formado parte de la primera categoría.

Siempre imaginé lo que era ser madre …

Siempre imaginé lo que sería tener una criatura en la barriga que crece día a día ..

Siempre me imaginé la sensación de sentir ese puño o patada desde adentro como si estuviera diciendo “Oye, yo también estoy aquí”.

Siempre me imaginé el sentimiento, el dolor y la fatiga que se puede sentir durante el parto.

Siempre me imaginé los sentimientos fuertes cuando la madre y el bebé se encuentran por primera vez de los que todo el mundo habla …

Siempre he imaginado el fuerte vínculo que debes haber sentido cuando esta pequeña criatura se aferra a tu pecho para ser alimentada solo por ti.

Siempre fantaseé … pero nunca imaginé que las expectativas superan con creces la realidad.