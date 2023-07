Roma, Caterina Palivo disfruta de un día de verano en un restaurante típico de la capital: el postre es una locura

La presentadora Caterina Palivo revela uno de sus restaurantes favoritos en Roma: el postre aquí es realmente especial. ¿Tienes curiosidad por saber dónde está este lugar especial?

Aunque napolitana de origen, Caterina Ballivo vive en Roma desde hace años y, por lo tanto, está tan acostumbrada a los sabores de la cocina de la capital que parece apreciarla especialmente. Por otro lado, la capital del Lacio sigue siendo el destino turístico favorito de italianos y extranjeros no solo por los múltiples atractivos que ofrece, sino también por la comida. En resumen, Roma sigue siendo un verdadero tesoro para toda la nación. Pero, ¿dónde puedes comer delicias locales? Tenemos algunas ideas sobre este tema gracias al presentador Lingo, ahora listo para volver a Rai.

El futuro presentador de La Volta Buona – programa que reemplazará hoy a partir de septiembre es otro día dirigido por la presentadora Serena Bortone, a menudo viajando por Italia. Así, en su perfil social, cada vez, siempre hay un diario real de sus experiencias en museos, clubes, bares y lugares fabulosos. ¡Para que puedas tomar notas! Esta vez, sin embargo, para estar allíÉl es el gran protagonista de la historia de Caterina Balivo es su ciudad, donde la mujer ha elegido un restaurante que sirve cocina típica rumana.

Roma, Caterina Balivo no tiene dudas: “Un final de día digno”

No sabemos exactamente qué comió Katrina Palivo en el restaurante. Probablemente disfrutó carbonara, gricia, amatriciana o cacio e pepe. ¿O tal vez eligió de nuevo? Incluso esto no se detalla, porque el único plato verdaderamente inmortalizado por el presentador es un postre de una belleza única. Pero, ¿qué es este dulce?

Desafortunadamente, no se mencionan los postres en el menú en línea del restaurante llamado Da Roberto e Loretta, ya que probablemente estén frescos del día. Sin embargo, parece que el que comió Katrina Palivo fue helado de fresa con Ladyfingers. Mientras tanto, podemos hacer que se te haga agua la boca con la foto que publicó el presentador.

Pero en lugar de eso, expliquemos el menú de este restaurante. Los aperitivos son numerosos y van desde el pastel de bacalao con patatas y cebolla roja de Tropea hasta el tartar de atún, la mozzarella de búfala con trufas y anchoas y los rollitos crujientes con dorada, calabacín y almendras. Los primeros platos son obviamente los clásicos de la cocina romana que comentábamos anteriormente, pero también se les añaden platos de pescado como espaguetis con almejas, pakiri con lubina y tomates cherry, aceitunas taggiasca, ravioles, etc. Los platos principales de carne también son muy interesantes porque incluyen carnes elaboradas de todas las formas posibles, aunque no faltan los calamares fritos, la paranza y el besugo para los que tienen otros gustos. Por último, es imposible que los restauradores no dejen que sus clientes se den un festín con las guarniciones clásicas: escarola frita, alcachofas a la romana y judías verdes.

