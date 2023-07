Xbox Series X y S, adentro revelando nuevas características de control inalámbrico

Revela el interior de Belbel-kun Todos los detalles Sobre el Nuevo controlador inalámbrico l Xbox Series X y S. , pero seguro que también es compatible con Xbox One y PC. Por supuesto, esta es información no oficial y, por lo tanto, debe tomarse con la debida precaución, pero dado de quién proviene, podemos considerarla si no segura, al menos con una alta probabilidad de que sea cierta.

Actualizaciones de la consola Xbox

¿Nueva consola llegando a Xbox?

La nueva consola, cuyo nombre en código es “Jemez”, costará 69,99 € / 69,99 $ y probablemente tendrá un tema de Forza Motorsport, aunque no hay certeza sobre este punto. Según la información filtrada, podría lanzarse el 10 de octubre de 2023, es decir, junto con el juego de conducción, aunque no se descarta que esté disponible de forma anticipada, como sucedió con la consola Starfield. Sin embargo, no hay certeza sobre este punto.

No está claro si será una consola completamente nueva, que incluso podría integrar retroalimentación táctilmuy demandada por la comunidad Xbox, o si solo será una consola de edición especial lanzada con Xbox Series X/S.

Actualmente no hay fotos de Jemez, por lo que no es fácil predecir el diseño. En resumen, no creemos que a nadie le sorprenda ver una consola específica para Forza Motorsport, pero veremos qué tiene preparado Microsoft para el futuro.