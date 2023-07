Digital Earth, Big News Coming: Todo está a punto de cambiar

Digital Terrestrial está a punto de cambiar una vez más. Se vienen grandes novedades: qué son y cómo prepararse

el Mi tierra digital en Italia Es un tema del que se sigue hablando. Hace unos años comenzaron las transiciones a DVB-T2, con el cambio de frecuencias que aumentarán los canales de libre disposición y sobre todo a la alta definición. Por otro lado, es necesario disponer de televisores de última generación o decodificadores que sean capaces de ello. Enlace todas las noticias que ideó el gobierno.

Los tiempos se retrasaron y no se llegó a la fecha límite final, lo que provocó el descontento tanto de los consumidores como de los productores de televisión. Pero ahora deberíamos estar tan cerca del final, que noticias aún más importantes están a punto de llegar. particularmente, Una ola de cambios está llegando prontoEsto es lo que es y cómo no quedar atrapado desprevenido.

Digital terrestre, esto es lo que cambiará pronto

Todavía genial Cambios que vienen con Digital Terrestre. Resulta que ya han comenzado a editar y agregar diferentes canales tanto a nivel regional como nacional en estos días. Por eso es una buena idea estar preparado y aplicar todas las precauciones necesarias. Para seguir viendo la televisión gratis.

A nivel nacional, en Max Cairo a Se ha cambiado el nombre del canal Premio Game en LCN 416. Ahora puedes encontrarlo como canal de europa Y transmite en definición estándar MPEG-4 H.264 en relación de aspecto 4: 3. Es una emisora ​​​​solo disponible en televisores conectados a Internet y compatible con Hbbtv.

A nivel regional, sin embargo, en Almizcle El Ghazal edulcorante 3 Se han añadido locutores de Lazio telepontino En LCN 89, TV nocturna Italia En LCN 94 ed. Europa televisión en LCN 114. Como se anunció anteriormente, los tres canales transmitirán en MPEG-4 H.264 y definición estándar.

Pero las noticias no terminaron ahí, ya que hay algunos rumores que auguran un buen futuro. En particular, parece que se están realizando algunas pruebas para el canal. rai deporte hd Emisión en HEVC sobre Digital Terrestre. puede llegar pronto rayo 4k, también en la plataforma tdt. Pero estamos esperando la confirmación oficial o el rechazo de los propios cuerpos. Si desea conectarse a las últimas noticias proporcionadas, simplemente realice una nueva búsqueda de canales. También puedes activar el ajuste automático, para no perderte nada.