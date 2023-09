Xbox Game Pass: “A todos los editores no les gusta por unanimidad”, dice Jim Ryan de PlayStation

Ryan dice específicamente: Hablé con todos los editores. Y odian unánimemente Game Pass porque destruye valor, no sólo a nivel de título individual, sino también a nivel de industria. El último número de suscriptores anunciado por Microsoft en enero alcanzó los 25 millones. Estoy seguro de que cada uno tiene su propia opinión al respecto, pero personalmente hubiera esperado un número mayor dado el dinero gastado. “Tenemos casi 50 millones de suscriptores de PlayStation Plus. Creemos que tenemos un servicio de suscripción eficaz”.

Comparación entre Game Pass y PS Plus

Jim Ryan

Sin embargo, las cifras citadas por Jim Ryan son objetivas. Una comparación directa no es del todo correcta.. De hecho, vale la pena señalar que PS Plus es obligatorio para jugar en línea y esto es esencial para muchos jugadores. En el período cubierto por los datos, Xbox Game Pass y Xbox Live todavía eran servicios algo separados (Ultimate también incluye funciones de Xbox Live). Aquellos que quieran jugar sólo en línea pueden simplemente registrarse en Xbox Live.

Entonces los suscriptores se dividieron. (No sabemos la cantidad) entre Xbox Live y Game Pass. Sin embargo, en el caso de PS Plus, este no es el caso. Xbox Game Pass Core ahora está disponible en línea, por lo que los suscriptores se agruparán en una categoría y la comparación puede tener más sentido. Sin embargo, no disponemos de datos actualizados al respecto.

En cuanto a la opinión de los editores, Jim Ryan es claramente parcial, por lo que no podemos tomarla como una afirmación objetiva. Sin embargo, esto es lo que declara un importante líder. ¿Qué piensas eso?