Instagram, con esta función podrás decirle adiós al spam y a los mensajes molestos: así es como

Cada vez más de vosotros os lamentáis de la creciente cantidad de spam con el que os bombardean en Instagram, que es completamente legítimo e insoportable.

Además de ser muy intrusivo, el spam de Instagram también es un problema grave que no debe tomarse a la ligera. En este artículo te sugerimos Recuperar el control de la caja Envía un correo electrónico desde tu cuenta de Instagram y te mostraremos cómo evitar en la medida de lo posible que te ataquen.

En Instagram ahora lo será aún más Es difícil enviar un mensaje A alguien que no te sigue, anuncia tu muerte en un correo electrónico enviado a varios medios de comunicación. Para mejorar la seguridad de sus mensajes privados, la plataforma incluye Nuevas restricciones integradas: Si un usuario no te sigue, puedes enviarle una solicitud de mensaje directo. Ya no podrás preguntarle antes de que acepte tu invitación. Conozcamos todas las novedades.

Instagram: A partir de hoy puedes decir detener el spam

Las invitaciones por mensajes privados solo pueden contener texto. Las fotos, vídeos o notas de voz sólo se pueden transferir más tarde. Con esta nueva función, que se prueba desde junio, Instagram quiere… Reduzca el spam en los mensajes y proporcione una capa adicional de seguridad Evite que los usuarios reciban fotos o vídeos impactantes de extraños.

Tenga en cuenta, sin embargo, que esta característica Solo funciona si lo activas. Para hacer esto, vaya a Configuración y privacidad, luego Mensajes y respuestas a historias. Y finalmente Configuración de mensajes. Instagram está ampliando poco a poco sus medidas de seguridad. En los últimos años la red social ha añadido Muchas características Su objetivo es reducir el spam y el acoso en la plataforma.

En la configuración de la aplicación es posible Accede a estas opciones:

Palabras ocultas: esta opción le permite incluir palabras no deseadas. No lo verás si aparece en comentarios, invitaciones o mensajes privados.

Interacciones limitadas: esta función se proporciona en caso de un aumento repentino en los comentarios, para limitar la exposición al acoso en línea.

Restringir: esta función le permite protegerse de las acciones de la cuenta sin bloquearla. El usuario limitado es el único que ve sus interacciones contigo, pero no lo sabe.

Además, esta nueva característica es parte de mucho más Amplia campaña de seguridad liderada por Meta. Hace unos días, la compañía anunció nuevas opciones de control parental en Instagram y Messenger, incluida la posibilidad de que los padres lo hagan. Controla el tiempo que pasan tus hijos Sobre aplicaciones.

Sin embargo, recuerde que encontrar una cuenta privada es mucho más difícil para los spammers. Instagram configura tu cuenta como pública de forma predeterminada, lo que me hace Tus publicaciones son visibles para todos los usuarios de Instagram.…y por tanto también a los spammers que pueden llegar fácilmente a usted.