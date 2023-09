Ilíada organiza call center | Con ellos ya no debería molestarte

Aquí en Player, probablemente hayas leído muchos de nuestros artículos donde hablamos de ello. De las presentaciones de la IlíadaEso no deja lugar a dudas Son más relevantes en el sector de la telefonía móvil.. No es una coincidencia, y esto no se puede negar en modo alguno, incluso a costa de ser redundante, Ilíada un acto De la relación calidad-precio Un caballo de batalla grandilocuente capaz de derrotar a la competencia en toda Italia. Entonces, si tu respeto por este operador de telefonía ya es alto gracias a sus convenientes ofertas, lo que ha hecho en los últimos días puede traerte… Tener más que antes.

¡La Ilíada y sus últimas representaciones!

Estos días, la compañía de telefonía móvil ha relanzado una de sus ofertas importantes:… Ilíada Giga 150. Es accesible a un precio modesto. Desde 9,99€ En su interior hay tantas funciones que literalmente te harán perder la cabeza. primero tenemos 150GB Lo que te permitirá navegar por la web utilizando la conexión 4G/4G+ o 5G de Iliad. Luego, también tendrás llamadas y mensajes ilimitados a todo el mundo en Italia y también en Europa (tanto fijos como móviles). También tendrás acceso a toda una serie de servicios que te permitirán gestionar de la mejor forma posible y de la forma más cómoda posible. Tu ofertacomo un contestador automático y una aplicación dedicada.

Después de eso, no incurrirás en ninguna tarifa de conexión cuando te conectes y tendrás acceso a 10 GB de roaming adicional para usar en toda la UE. Si está buscando un nuevo espectáculo, no puede perdérselo. Pero ahora toca hablar de algo completamente diferente, que sigue siendo la Ilíada pero en este caso de la firma de un documento importante emitido en este período. Por AGCOM en relación con la gestión y organización de centros de llamadas.

AGCOM elogia la acción de La Ilíada: ¡Todo lo que necesitas saber!

Iliad ha firmado, además de otras empresas en Italia “Código de Conducta para las Actividades de Call Center” El cual tiene como principal propósito y objetivo es propiciar una adecuada gestión e implementación Las normas relativas a la comercialización y venta por teléfono, además de difundir los principios de protección al consumidor. En este caso, el gigante francés activo en Italia nunca lo ha utilizado. De la televenta y del telemarketing salientePero en cualquier caso estaba trabajando activamente Con AGCOM Prevenir la difusión de métodos no convencionales y prácticas invasivas para promocionar productos y ofertas.

De hecho, la empresa ha demostrado su voluntad de cumplir Poner la verdad y la confianza en las relaciones con las personas en el centro de sus actividades.Mejorando así su transparencia e imagen. Es precisamente por este motivo que el conocido operador decidió actuar Consistentemente con todas las instituciones. La cual regula este vasto y complejo sector para proteger cada vez más a sus clientes y sobre todo a aquellos que serán clientes en el futuro. Entonces, esta importante innovación nos permite entender cómo hacerlo. La Ilíada es la mejor: tanto en términos de actuaciones como en términos de transparencia con el “público”.. Esperamos que Iliad continúe con este comportamiento y mejore cada vez más. Para concluir, te recordamos que te registres, si buscas una buena oferta, la que la compañía ha lanzado en los últimos días -por todo lo que conlleva- y de la que se ha hablado ampliamente en los párrafos centrales de este artículo.