Return to Monkey Island es el juego del mes de septiembre de 2022

El final del verano y el comienzo del otoño dieron lugar a un mes muy intenso desde el punto de vista de lanzamientos de videojuegos, pero la elección de Juego del mes de septiembre de 2022 Dio un resultado bastante claro, tanto con respecto al personal editorial como a los lectores de Multiplayer.it: Volver a la isla de los monos. No podría ser de otra manera, de hecho: no estamos hablando aquí de un remake tardío o restauración de la serie encomendada a algún desconocido, sino de la secuela real de Monkey Island de los mismos autores de los dos capítulos originales, y así prácticamente el evento. eso estaba previsto hace treinta años, lo que lo convierte automáticamente en el juego del mes y más si ya llevas bastante tiempo como jugador. No se puede decir que no haya competencia, y por otro lado, es posible que no todo el mundo esté interesado en una aventura gráfica point and click realmente antigua (aunque esto puede ser una especie de sacrilegio), por lo que el resultado no es del todo claro ya que hay juegos realmente destacados del mes, pero estamos felices de ver el nuevo trabajo de Ron Gilbert y Dave Grossman conquistando a todos, luego de ser elegido como el juego más esperado de septiembre. En cualquier caso, ya ha sido un mes muy rico, que una vez más muestra cómo el mercado está definitivamente en una posición animada, a pesar del caos de retrasos y la organización del trabajo aún no ha terminado. Entre retornos históricos, simulaciones de lujo, importantes secuelas y excelentes juegos independientes, veamos cómo fue esta elección para el juego del mes que acaba de terminar.

Selección del consejo editorial

Splatoon 3 está entre los juegos más populares en septiembre de 2022 voto interno para Multiplayer.it Editores Regresó con una puntuación abrumadora, con Return to Monkey Island considerado el Juego del mes de septiembre de 2022 con una diferencia significativa con respecto a los demás competidores. El sistema de votación basado en puntos también ha permitido que otros juegos sean aclamados, pero si fuera una opción, el juego de LucasFilm Games y Devolver Digital probablemente dejó a los demás fuera de la tendencia. La nueva aventura gráfica de Guybrush Threepwood trae a las pantallas un poco más de lo que esperábamos desde hace años y quizás más, en el frente narrativo, aunque los puzles parezcan un poco menos luminosos que los de entonces, o simplemente más. Es probable que el impacto de este juego sea mínimo ahora. De una forma u otra, todos estamos completamente satisfechos con el nuevo trabajo de Ron Gilbert y sus compañeros de trabajo, que ganó fácilmente el título del mes. Para encontrar el subcampeón, hay que bajar bastante en términos de puntaje: con una brecha enorme, encontramos a Splatoon 3 en segundo lugar, lo que confirma la pasión de la mayoría del equipo editorial por la serie de Nintendo. El nuevo capítulo del juego de disparos más colorido del mundo es un desarrollo lineal de los capítulos anteriores, por lo que la calidad está garantizada por la excelente base integrada y los resultados solo pueden ser positivos.

Sobre la base, la versión completa finalmente está disponible. El tercero es más complejo de manejar: está prácticamente lejos del segundo, solo para mostrar cómo el primero ocupaba prácticamente cualquier espacio para los demás, pero ofrece tres juegos de igual mérito: Gerda: A Flame in Winter y The Last of Us. Parte uno. La primera es la excelente experiencia de supervivencia de Obsidian, que finalmente se ha presentado como un juego fantástico y en toda regla, la segunda es una aventura con marco histórico que narra la ocupación nazi en Dinamarca y sus consecuencias para la población, y la tercera es la conocido remake del famoso juego de Naughty Dog, todo ambientado en la tercera parte de la plataforma.