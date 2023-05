WhatsApp y la reacción a los mensajes, lo que está cambiando: buenas noticias para los usuarios

WhatsApp no ​​deja de trabajar para mejorar la app de mensajería: de eso se trata la cocina, los mensajes y las reacciones

Con ganas de aportar otra novedad en el mundo de WhatsApp, respecto a una función que actualmente está en desarrollo, en fase de pruebas, y que puede gustar mucho a los usuarios.

El trabajo de los desarrolladores tiene como objetivo mejorar la experiencia de usuario para todos los que los usan todos los días. aplicación de mensajería instantáneaFijo e interesado en diferentes aspectos y campos.

En este caso concreto, quizás no se trate de aspectos gráficos, colectivos, comunitarios u otros, sino de una novedad en ciernes que puede resultar muy útil en el día a día.

De hecho, se trata de la posibilidad establecer una reacción, “reaccionar”, a los mensajes, solo haz Toque dos veces con el dedo. Algo así como lo que sucede en los tableros de Instagram.

Actualmente, de hecho, es necesario hacer un toque prolongado en el mensaje y luego señalar el emoji que satisface a la mayoría de las personas, que luego puede ser visto por otros.

WABetaInfo Explicó que el grupo de desarrolladores está trabajando en la aplicación y se ha encargado de liberar la actualización a la versión 23.10.0.74 para los usuarios de iOS que estén registrados en vuelo de prueba.

Novedades de WhatsApp, toca dos veces la reacción a los mensajes

Es una gran sorpresa que el equipo de desarrollo esté trabajando en ello. WhatsApp, Aunque cabe señalar que, por ahora, es un componente que aún está en desarrollo.

Los usuarios están más atentos a la dinámica. WhatsApp, De hecho, ya sabrán que cuando hablamos de funciones en desarrollo y pruebas, nos referimos a elementos que, con su inherente distribución al gran público, pueden tardar mucho en llegar a la versión final.

Así como no podemos descartar la posibilidad de que nunca llegue. Actualmente, la acción está asociada a excelente, automáticamente. No hay forma de reemplazar los emojis y no se sabe si habrá alguno en el futuro.

Esto es de la reacción con haga doble clic Ciertamente no es una revolución, pero es una grata sorpresa si llega.

En primer lugar, es una ligera mejora que siempre es bien recibida por los usuarios de la aplicación, pero también es un detalle que puede ser útil en el chat diario, quizás si tienes prisa, por ejemplo.

La aplicación siempre está sujeta a trabajos, actualizaciones y mejoras, aspecto que explica, al menos en parte, su gran popularidad y amplio uso en todo el mundo.

