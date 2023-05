Dead by Daylight: se han anunciado dos nuevos juegos, una historia para un solo jugador y otra multijugador PvE

Behavior Interactive ha anunciado nuevos proyectos en el mundo de Murió a plena luz del día En desarrollo en Supermassive Games y su subsidiaria Midwinter Entertainment. Estos juegos expandirán la mitología de Dead by Daylight más allá del juego principal, brindando a los jugadores “formas adicionales de experimentar su mundo”.

Súper mega juegos está desarrollando un nuevo juego interactivo para un solo jugador que ofrecerá “una intensa experiencia narrativa llena de poderosas opciones de vida o muerte ambientadas en el universo Dead by Daylight”. Se anunciará más información durante 2023. A partir de esta descripción, podemos suponer que será un juego similar a los trabajos anteriores del equipo (The Quarry, Dark Pictures Anthology, Until Dawn).

entretenimiento de invierno En cambio, está desarrollando un nuevo juego multijugador versus entorno (PvE) que abordará temas de codicia y deseo de poder, con equipos de hasta cuatro jugadores en un “nuevo rincón extraño del mundo de la Entidad”.

Afuera en Games, AJ adaptación cinematográfica Dead by Daylight se está produciendo actualmente en colaboración con Atomic Monster y Blumhouse. El proceso de contratación del director y guionista de la película está en marcha.

Finalmente, el primer número de Libro de personajes Dead by Daylight, publicado en asociación con Titan Comics, se lanzará tanto física como digitalmente a principios de junio.

No olvidemos que Nicolas Cage también estará en el juego. Para los contenidos del octavo año, incluida la clase de ciencia ficción End Transmission, aquí están los detalles.