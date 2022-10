Voleibol mundial, Italia vence a Argentina y vuela a cuartos de final

Italia-Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

–

Mazzanti vuelve a proponer el mismo equipo que pasó por alto a Japón al desplegar las diagonales de Silla y Bosetti. El primer grupo con Sudamérica se mantiene en equilibrio por poco tiempo porque la azul recoge de inmediato el quiebre decisivo. Una enorme diferencia de tono entre los seises, mientras que Orro reparte el juego ofensivo entre todos los compañeros aunque Paola Egonu se destacó con 6 puntos en el grupo y una notable eficiencia del 75%. El escenario en el segundo set no es muy diferente con el equipo italiano que inmediatamente rompió el set, y el entrenador Gennari también envía al campo (en lugar de Bosetti): estrella Anna Danesi con 7 puntos en rotura (dos paredes) y 83% de eficiencia . El tercer grupo es una fotocopia de los dos anteriores, el grupo azul se centra en el siguiente objetivo y cierra el ejercicio con el resultado más claro. No antes de la entrada de Marina Lubien que fue enviada al campo en reemplazo de Chirichella y no antes de que el doblete Malinov-Nuwacalore reemplazara a Igono-Oro. Mañana a las 13.30 horas es el último partido de la segunda fase tras el traslado a Apeldoorn. Los Blues juegan contra China, a la que ya se han enfrentado en los cuartos de final de la Liga de las Naciones en Ankara. Para Italia en juego, terminó primero en este grupo y la posibilidad de unos cuartos de final teóricamente más fáciles, programados para el martes 17 o 20.