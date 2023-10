“Vivo en Miami con mi esposo y 6 gatos”.

Tras el llamamiento de Verdone en las redes sociales, reaparece Natasha Hovey, la famosa actriz de la película “Agua y jabón”. Verdone la recordó, 40 años después del estreno de la película, en una publicación de Facebook, expresando su pesar por no volver a verla. El director había publicado una foto de Natasha cuando era muy joven y escribió: “En 1983, este mes, se estrenó la película Acqua e Sapone, que es una de las películas de comedia que me trae muchos recuerdos hermosos. Hermoso ambiente, presencia activa de Sora Lella, el pelirrojo Fabrizio Braconeri, la hermosa Florinda Bolkan y mucha gente de Trastevere y Testacci aman a los oradores públicos. La foto que ves hace unos meses la encontré en un álbum antiguo y es el rostro de la primera heroína, Natasha Hovey. “Desafortunadamente, perdimos nuestras comunicaciones”.

He aquí la respuesta que Hovey confió al Corriere della Sera: “Estoy sorprendido por toda esta protesta. Amigos de Italia me llamaron para avisarme de la llamada de Carlo Verdone que preguntaba en las redes sociales dónde estaba. ¡Aquí estoy, vivo en Miami y soy Sandy! La mujer se mudó a Estados Unidos hace unos años con su marido, reumatólogo de profesión, y su hijo David, de 24 años: “Una de mis hermanas vive a mi lado y la otra vive en Oregón. Mi padre era de Boston y tengo doble ciudadanía. Sin embargo, mi familia y yo elegimos vivir en Miami porque está más cerca de nuestra alma latina. ¡Me siento bien, incluso si es un lugar loco! ¿Tu día típico? “La ciudad está llena de gatos, muchos de los cuales no están esterilizados, que viven en condiciones de extrema necesidad (…) por eso nosotros, junto con otros voluntarios, nos ocupamos de su fuente de sustento”.

