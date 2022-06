Vacaciones en riesgo para 250 mil pasajeros. Las aerolíneas de bajo costo se declararon en huelga el sábado

Las vacaciones están en riesgo para unos 250 mil vacacionistas. Lufthansa Otros 2.200 vuelos se cancelarán en los meses de verano debido a la escasez de personal por el Covid. La decisión causó gran descontento, especialmente en Alemania: se estima que unos 250 mil turistas se verán afectados por la decisión de la aerolínea nacional. BIld escribió que las cancelaciones se refieren a vuelos nacionales y en rutas europeas. Si bien no está relacionado con los viajes transcontinentales. Hace dos semanas, Lufthansa anunció la cancelación de 900 vuelos durante el fin de semana de julio.

Vuelos cancelados, huelga de aerolíneas de bajo costo

Los pilotos y auxiliares de vuelo de las aerolíneas de bajo coste vuelven a cruzarse de brazos. Después de la huelga del 8 de junio, las cuadrillas ryan aireY el easyJet Y el Volutia Volverán a estar libres el sábado 25 de junio durante 24 horas. Visite también Malta Air y CrewLink, que siempre se ven atraídos por la órbita del gigante irlandés.

Una nueva protesta “se hizo necesaria” ante “la persistencia de condiciones inaceptables en las que se obliga a trabajar a pilotos y auxiliares de vuelo”, denunció la disposición de los sindicatos a iniciar el verano “caliente” de las aerolíneas de bajo coste con otra movilización. . Para Ryanair, Malta Air y Crewlink, el paro está coordinado a nivel europeo y “huelga de trabajadores italianos para exigir contratos de trabajo acordes con los salarios mínimos estipulados en el Convenio Colectivo Nacional para el sector, como exige la ley italiana”. Filtro CGIL y Uiltrasporti. Pero también están en huelga para eliminar los recortes salariales y la escasez de “agua y comida para la tripulación”, a menudo “incapaz de bajarse del avión ni siquiera durante 14 horas consecutivas”.

También estarán ausentes los pilotos y auxiliares de vuelo con base en España (24, 25, 26 y 30 de junio, y 1 y 2 de julio), Portugal (24, 25 y 26 de junio), Francia (25 y 26 de junio) y Bélgica. 24, 25 y 26 de junio) y se prevén interrupciones en las comunicaciones operadas por el Grupo Ryanair.

En cuanto a EasyJet, “sigue la lucha en protesta por la supresión de los derechos de los trabajadores que culmina en despidos injustificados, y contra la falta de rigidez operativa y el total deterioro de las relaciones laborales”, según Oiltrasporte. Mientras que en Volutia, “continúa la protesta contra la actitud empresarial violatoria de los derechos de los trabajadores por la falta de modificación del salario mínimo -dice el sindicato- y por las numerosas medidas unilaterales con nuevas reducciones salariales justificadas por espurios acuerdos individuales y voluntarios”.

Ryanair: En Italia no esperamos inconvenientes por la huelga

Ryanair no espera muchos inconvenientes en la jornada de huelga del sábado: “Está siendo organizada por sindicatos que no tienen representación de Ryanair -dijo en Cagliari el country manager Mauro Bolla por los 15 años de la base low cost- ahora a ver cuántas adhesiones hay Habrá incluso aquellos que no tienen sindicato al que pertenecer. ¿Un plan de contingencia? Siempre pensamos en la mejor situación, no en la peor. Hay que tener en cuenta que esto se relaciona con la situación en Italia, pero la huelga también es europea. .”

El optimismo también se deriva de apegarse a huelgas anteriores: “Ninguna azafata ni tripulante participó en la huelga del 8 de junio -añadió- todas las cancelaciones están vinculadas a la huelga de los controladores aéreos. Hasta el momento, Ryanair ha negociado un contrato laboral con los sindicatos más representativos. Sindicatos que no harán huelga el sábado”.