Nos roban el dinero en nuestras narices

Una estafa que recientemente aterrorizó a millones de ciudadanos. Las situaciones son increíbles.

Desde hace años, en realidad tenemos que Lea todos los días sobre las sorprendentes estafas contra ciudadanos desprevenidos. La web siempre mantiene alta tensión con tipos de trucos Lo que de alguna manera puede traicionar cualquier buen sentimiento por las víctimas que a menudo ignoran meticulosamente cualquier tipo de peligro. La situación te deja atónito, lógico como es.

en un caso especifico En la web, somos conscientes del hecho de que en realidad hay muchos tipos de estafas que periódicamente organizan los atacantes de turno para intentar robar a las víctimas desprevenidas, información personal Y encima de todo ese dinero. Las técnicas, como se mencionó, son numerosas. La variedad de métodos que utilizan los estafadores crea una sensación de completa incomodidad para los usuarios, al darse cuenta del hecho de que tienen más puntos descubiertos y expuestos. Absolutamente claro.

Las últimas semanas han visto su formación Una estafa específica claramente aterrorizó a los usuarios que sobrevivieron a la estafa. Estamos hablando de terrorismo, por supuesto, porque en este caso fuimos testigos de un implacable secado de las cuentas corrientes de miles de ciudadanos y clientes de Poste Italiane. Lo que le pasó es en vanocomo lo demuestran las numerosas quejas recibidas en la oficina de Confconsumatori en Massa Carrara. En el caso mencionado estamos hablando de enormes problemas aritméticos Restado de las cuentas corrientes de los clientes de Poste Italiane.

Estafa de cuenta corriente: Así ocurre la estafa en cuestión

Clientes de Poste Italiane Todos los que acudieron al respectivo contador de Confconsumatori denunciaron el mismo tipo de fraude. Se recibió una llamada telefónica del presunto operador de Poste Italiane quien informó haber recibido una nueva tarjeta de cajero automático. El operador virtual está al tanto de toda la información En cuanto al cliente, este último condujo a una confianza casi ciega. El engaño se encarna en detalle Justo en ese momento.

En concreto, para tratar los casos presentados Por los propios clientes fraudulentos, que luego se dirigieron a las distintas oficinas de la Oficina de Correos italiana para pedir aclaraciones sobre el asunto, en este momento es el abogado. francesca galonide Confconsumatori quien afirmó: “Son casos muy graves en los que hay responsabilidad y negligencia grave, porque se ha permitido que terceros obtengan datos personales sensibles de los cuentahabientes del Poste. Permitir personas anónimas El poder contactar directamente con las personas, induciéndolas a error, se debe a que nuevos cajeros automáticos han pasado a manos de terceros que pudieron realizar operaciones fraudulentas con ellos. Finalmente, el hecho de que Operaciones individuales realizadas Son grandes sumas sin cheques adeudados y exigidos por la ley”.

Clientes de Poste Italiane Pidieron explicaciones a las distintas ramas pero ciertamente no recibieron las respuestas que habían imaginado. No hay explicación de por qué se hicieron estas llamadas telefónicas y cómo los malos pudieron usar cierta información. las respuestas Entonces no vinieron Y llegados a este punto, los ciudadanos que han perdido aunque sea 15 o 20 mil euros están listos para moverse. Los retiros se realizan inmediatamente después de que las partes del cajero automático hayan tomado posesión del mismo. de clientes fraudulentosEso es lo que hicieron los estafadores. Intenta ganar la mayor cantidad de dinero posible..