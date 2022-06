Descuento en combustible hasta el 2 de agosto

Descuentos en los precios de los carburantes, preocupación de las asociaciones de consumidores

–

No alcanza: La reacción general de las asociaciones de consumidores ante lo que ofrece el Gobierno es que renueva el descuento de 30 céntimos en el precio final de los carburantes hasta el 2 de agosto. “El descuento insuficiente e insuficiente para lo que ahora es una emergencia nacional” – dijo Massimiliano Donna, presidente de la Federación Nacional de Consumidores – “si el gobierno no quiere volver a los precios manejados como lo hemos propuesto, suba el descuento por lo menos otro 10 céntimos, como excepción a la legislación europea Para el gasóleo se redujo el impuesto sobre el valor añadido del 22 al 10%.” En más detalle, Rosario Traveliti, presidenta de la Asociación Italiana del Centro del Consumidor, dijo: “Juzgamos positivamente que el gobierno haya repetido el decreto para reducir el impuesto a los combustibles en el equivalente a 30 centavos por litro. Pero hay mucho por hacer, de lo contrario existe la certeza de que este recorte se traducirá en un regalo para las petroleras. De hecho, aún con el bajo precio del petróleo estos días, las empresas están vendiendo precios de mercado por encima de los 2 euros el litro. Según nuestros cálculos, el combustible de hoy debería ser de 1,8 por litro con una predicción clara de alrededor de 35 centavos por litro. Esto da como resultado ganancias adicionales de alrededor de $ 12 mil millones anuales. Todo esto es francamente inaceptable y por eso pedimos a los responsables institucionales que intervengan rápido y bien en un tema que agudiza más de 550 euros anuales por familia y repercute en costes indirectos sobre los precios de los bienes transportados empezando por los productos agroalimentarios. Finalmente, Federconsumatori comenta, con una nota: “El gobierno es bueno pero no muy bueno en cuanto a bajar el impuesto a los combustibles. Ciertamente es necesario un proceso, pero aún no es suficiente para controlar adecuadamente el costoso combustible en nuestro país. Es necesario, junto con la reducción de los costos de producción, tomar medidas serias para combatir la especulación en curso”.