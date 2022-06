Llamada de pasajero de Ryanair: ‘Vuelo cancelado por huelga innecesaria’

“porque golpe inútil La Federación Belga anunció que su viaje fue EliminadoCon un mensaje de estas características, Ryanair ha informado a algunos pasajeros italianos de la cancelación de los vuelos que tenían reservados para hoy y mañana.En definitiva, la aerolínea expresa valoraciones sobre la conveniencia de ejercer su El derecho fundamental de los trabajadores, con una visión completamente agramatical de la dialéctica empresa-empleado. preguntado por IlFattoquotidiano.it, Ryanair Italia no ha proporcionado ninguna respuesta. En 2019 la empresa fue juzgada en Italia Definitivamente comportamiento antisindical. Las cancelaciones de vuelos han llegado pero la compañía dijo ayer que no esperaba mayores inconvenientes: “La huelga ha sido convocada antes Sindicatos que no tienen representación en Ryanair – dijo el director de Italia mauro bola Adición: ahora veamos cuántas adhesiones serán incluso para aquellos que no tienen un gremio al que pertenecen. ¿plan de contingencia? Siempre pensamos en la mejor situación, no en la peor. Hay que tener en cuenta que esto se relaciona con la situación en Italia, pero la huelga también es europea”.

Hoy absteniéndose de trabajar formaba parte de la tripulación de cabina primaria en Bélgica, España y Portugal. Dos sindicatos españoles, denominados por las siglas Uso y Sitcpla, han denunciado Ryanair no permite a su tripulación participar en la huelga : Según explicaron las dos organizaciones en un comunicado, la aerolínea había fijado un “nivel mínimo de servicios del 100%”, lo que permitiría que todos los vuelos programados se realicen con normalidad. Como resultado, los sindicatos exigieron Intervención judicial. El Ministerio de Transporte está parado. Los servicios mínimos oscilan entre el 53% y el 82%, Según sea apropiado. Por su parte, la compañía considera que todos los vuelos previstos hoy en España entran dentro del cupo cubierto por los servicios mínimos, escribe el diario Iberia. El Pais.

Hoy se han cancelado al menos 18 vuelos de Ryanair entre España y Bruselas. También está prevista una parada para mañana y el domingo. Se planearon más movilizaciones en Francia e Italia. Los sindicatos de Ryanair piden una ajuste de salario Para contrarrestar el alto costo de vida y mejorar las condiciones de trabajo, que algunos representantes sindicales calificaron de “terribles”. Los representantes de los trabajadores también denuncian que la empresa irlandesa no cumple la normativa laboral en cuestiones como Salario mínimo. Los asistentes de vuelo italianos de Ryanair se negaron a trabajar el año pasado El 8 de junio provocó muchas cancelaciones Pero la empresa se volvió hacia sus clientes culpando a la huelga de inspectores que afectó a algunos aeropuertos sin causar mayores problemas a otras empresas. Ryanair no está solo en la lucha contra las protestas laborales. Los rellenos han sido anunciados por empleados de diferentes transportistas, a partir de Easy Jet.