Regalos de Navidad, cuidado con las últimas estafas online

Comprar y vender en línea es ahora algo más que un hábito de propagación: solo un clic, una cuenta registrada y una cuenta o tarjeta habilitada para transferencia de dinero y todo lo que necesitamos puede llegar a nuestra casa en unos días. Lo mismo va para mi regalos de cumpleaños, que muchas personas compran fácilmente en línea.

Aprovechando el típico boom del consumo en este período, decidieron no irse de vacaciones Estafadores de “paquete pendiente” Que, después de que terminaran las primeras estafas en abril, vuelve a estar en huelga.

¿Cómo funciona el truco del regalo de Navidad?

después de la primera Informes Por parte de algunos usuarios, fue suficiente investigar un poco para descubrir que los estafadores del paquete suspendido volvieron a atacar.

Pero, ¿cómo funciona un archivo Estafa de regalos de Navidad? Aprovechando el intento de estafa tradicional, la estafa tiene como objetivo hacer que quienes compran en línea, recientemente o con frecuencia, caigan en el error.

prácticamente:

Un usuario que compra en línea (o que compra regalos de Navidad en línea este mes) recibe un mensaje corto que parece pertenecer a una empresa que se ocupa de los servicios de transporte de mercancías (Poste, Gls, Bartolini, etc.);

que parece pertenecer a una empresa que se ocupa de los servicios de transporte de mercancías (Poste, Gls, Bartolini, etc.); El texto del mensaje establece que un Integral en stock en los almacenes de la empresa a la espera de su recepción;

en los almacenes de la empresa a la espera de su recepción; para recuperar paquete “prohibido”, se le pide al destinatario que haga clic en un enlace (que aparece en el SMS) e ingrese los datos necesarios para poder registrar el retiro.

Sin embargo, el enlace se falsifica, y tan pronto como la víctima hace clic en el enlace, se crea un archivo. Falsificación se puede completar. El enlace permitirá a los estafadores Robar datos confidenciales y sus credenciales más importantes (por ejemplo, bancos, tarjetas de crédito, etc.), vaciando así las cuentas de quienes, lamentablemente, no reconocieron el fraude en ningún momento.

GLS advierte: ‘Atención, peligro de estafas’

Sobre el Escanear cuenta de estafa de texto falso Como advirtió Gls que dejó la advertencia en el sitio web oficial: “Atención, riesgo de fraude”.

“Ha habido intentos de fraude con el uso no autorizado de la marca Gls utilizando comunicaciones SMS que parecen provenir de nuestra empresa – dice el aviso -. Los mensajes en cuestión, que parecen ser enviados desde una cuenta GLS, invitan a los usuarios a hacer clic en un enlace falso e indican entregas en el Inventario que requieren pago. Le recordamos que GLS no envía correos electrónicos o mensajes SMS solicitando pagos a través de enlaces a sitios web en Internet. Por lo tanto, instamos a nuestros clientes y destinatarios a no divulgar ni informar datos personales o bancarios . “

Estafas en línea, algo de información adicional …

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que estos casos Estafas en línea Se informa al consejo editorial de QuiFinanza.

Aquí, por ejemplo, hablamos de Cómo funciona el phishing y cómo defenderse (Con más detalles sobre La cantidad de estafas en línea durante la pandemia).

Aquí, pues, te explicamos Cómo identificar mensajes de texto falsos que vacían su cuenta.

En general, sin embargo, el consejo es ten mucho cuidado Cuando se trata de correos electrónicos, SMS o mensajes de cualquier tipo que lo inviten a hacer clic en enlaces externos. En estos casos, simplemente comuníquese con las fuentes oficiales para obtener más información sobre el pedido recibido y luego comuníquese con el servicio al cliente de la compañía o consulte el sitio web.