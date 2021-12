Del soberano a la banca, la Reserva Federal y el apoyo de los accionistas se enfrentan a cambios. El Banco Central Europeo tendrá que acceder

¿Los bancos centrales que se decidieron por el primer endurecimiento, al menos oficial, de sus políticas expansivas incluyen realmente la antiinflación como principio rector? Pensando en la emoción Descuido de Oriente Medio y África Gobernador de Su Majestad del Banco de Inglaterra Consumidores, se podría pensar que sí. Así como la eliminación oficial del personaje transitorio Según la definición de inflación que apareció en la última declaración de la Fed, hablará este idioma.

Pero ten cuidado. Porque el diablo está en los detalles. En el laberinto del mercado. Estos dos gráficos



Tendencia de las perspectivas inflacionarias en el día de la Fed (15 de diciembre)

Fuente: Bloomberg



Tendencia de la tasa de interés implícita de EE. UU. Cotizada en futuros

Fuente: Financial Times

Revela un hecho básico con el que tendremos que lidiar, dado que La pregunta más urgente es cómo abordar la diferencia emergente en las políticas entre las instituciones centrales.. El primero muestra cómo las expectativas de precios aumentaron solo 10 puntos básicos en las dos horas posteriores a las llamadas del Comité Monetario de la Reserva Federal (FOMC) el miércoles pasado. El segundo, sin embargo, nos muestra cómo ya al día siguiente Los futuros indicaron una confianza clara y tranquilizadora por parte de los operadores en las verdaderas intenciones operativas de Jerome Powell con respecto a las subidas de tipos..

traducido, La Reserva Federal ha perdido por completo su credibilidad. Aquí es donde entra el concepto principal: los bancos centrales actúan como hub pero ya no son un creador de juego. Soy como un policía de tráfico que dirige el tráfico, pero su trabajo termina una vez que todos deciden a qué lado de la plaza ir. cada mes o mes y medio, Las reuniones de las distintas juntas estimulan la atención y ponen orden en el caos del mercado: y luego el realismo prevalece en las salas de negociación. Este último concepto está a años luz de la lógica de los de meses clasificada y eliminada de ella como inflación temporal que, por ejemplo, en Gran Bretaña en abril se espera que sea del 6%.

Sin embargo, hay más. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra están trabajando en modo Falco, al menos en comparación con cuartos completos de Encaje Doo Frontier Cash en Faustian. Pero lo hicieron sin movimientos efectivos inmediatamente contra la corrida de precios.. No tiene sentido subir los precios o cambiar los gráficos de puntos hasta el punto de informar 3 ajustes al alza para 2022, Cuando los programas de compra siguen ejecutándose al mismo tiempo. Banco de Inglaterra Sin afectar los montos en lo más mínimo, la Fed ha vendido valores de doble golpe en el mercado y la opinión pública, pero aún garantiza tasas estables y balances récord hasta el 31 de marzo. Todo esto, entonces, con miras a una completa flexibilidad. Es decir, si el micrón de posición golpea el banco, volverá al sistema anterior en tiempo real..

Es difícil luchar eficazmente contra la inflación de esta manera. Por supuesto, siempre es mejor que la prescripción del Banco Central de Turquía, pero será necesario permanecer en el campo de la credibilidad. Entonces, ¿por qué esta apuesta en el juego? ¿Solo para asegurar los titulares y ganar más tiempo, con la esperanza de ser un catalizador de la pandemia? No. Estos otros dos gráficos muestran que,



La relación entre el sector bancario Stoxx 600 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años

Fuente: Bloomberg



La relación entre el sector bancario Stoxx 600 y el precio objetivo global

Fuente: Bloomberg

De ellos notamos un elemento clave: Después de trimestres de apoyo al sector soberano, ahora le toca a los bancos comerciales aprovechar algunos de los servicios de la Reserva Federal y sus socios.. Mislav Matika. El estratega de JP Morgan, sin duda: Los bancos son el juego clave en el próximo año, tanto en términos de posibles aumentos de ingresos como de aplanamiento de su curva.. No es casualidad que las dos imágenes se refieran al banco Euro Stoxx 600, o al sector bancario en el benchmark europeo.

De hecho, el Banco Central Europeo fue el único de los principales bancos centrales que permaneció oficialmente columba, para confirmar el final de Pepp el 31 de marzo, pero jugar la tarjeta de expansión de la aplicación durante el mismo período de tiempo. Pequeñas cosas, de hecho. Pero lo suficientemente simbólica como para asegurar los titulares. Sin embargo, hay un problema y el segundo gráfico lo muestra claramente: Las tendencias de los rendimientos soberanos influyen en el destino del sector bancario Y en el caso del sistema europeo, que opera bajo un fuerte sistema de descuento, los comerciantes ya están fijando otros precios. Es decir, un aumento del 20% durante los próximos 12 meses al nivel de precio objetivo total.. En resumen, el BCE tiene que hacer algo. Puede que ya lo hayas hecho. Porque el fracaso de las bolsas de valores de la UE después del Consejo es básicamente un signo de un endurecimiento forzado de las políticas monetarias. En cursoAlgo que no se notará hasta después de que haya sucedido.

Pero los bancos que ya son dependientes hoy. No es una coincidencia. Con un BPA de 8,5 y un precio contable de 0,6, el segmento bancario del Stoxx 600 no solo se encuentra en un precio mínimo histórico, sino que opera a una tasa de descuento del 45% en términos de precio. P / E. En todo el índice. En definitiva, el diferencial soberano tendrá que esperar algún tiempo, porque los bancos (y su rentabilidad) también tienen sus necesidades. El Banco Central Europeo tendrá que entender esto. De hecho, ya lo hice, como anuncié el viernes cómo No se realizarán más subastas TLTRO, ya que las instituciones continentales pueden contar con abundante liquidez. ¿Es solo el error de 52 mil millones que solicité en la última asignación? No, es todo el mecanismo el que cambiará la estructura ahora: desde por encima del promedio a Banco Central.

Por un tiempo, al menos. ¿El resultado directo de un cambio de política tan fundamental? Este último gráfico te muestra:



Correlazione fra USA Liquidity Index Treasury / Junk Spread

Fuente: Bloomberg

Aproximadamente 3.200 empresas zombies en el mundo, o aquellas que en los últimos seis trimestres de la pandemia han registrado una tasa de servicio de interés inferior a 1, aparecen destinadas a la extinción.. Y en este caso, casi en tiempo real, porque si el aumento de la conicidad equivale al agua dulce debido a la dinámica de la inflación, Por otro lado, afecta directamente a la liquidez. En resumen, más del 10% de las 25.518 empresas zombies clasificadas oficialmente en todo el mundo podrían despedirse ya en 2022. Los bancos centrales ya han cambiado de paradigma. Pero no en el sentido de explicar esta revolución en general..