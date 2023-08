Urinarios con forma de boca de mujer en un gimnasio de Turín: una tormenta en Internet

Una publicación en las redes sociales de la entrenadora vocal Greta Squelis ha desatado una nueva tormenta en la web. En el centro está lo que ya no debería ser un tema, sino el evidente respeto por las mujeres también en la creación de iconos. O mejor dicho, en la selección de iconos comercializados. En cambio, los urinarios del gimnasio McFit de Turín, con forma de boca de mujer, han provocado indignación en Internet, desatando un torrente de comentarios contra la elección del diseño del baño.

Urinario con forma de boca de mujer en el gimnasio, ¿porno o obra de arte? 25 de agosto de 2023

“Después de orinar en la boca de estas mujeres, estos chicos volverán a entrenar con las mujeres en el centro. Me corrijo con soportes para la boca para orinar. Porque McFate quería fomentar la promoción de esta increíble visión porno”, escribe @occhioallospot en Gorjeo.

Greta Squelis comentó antes de que la imagen se viralizara: “Ya me imagino los comentarios de los fenómenos que orinarán allí… Me sentiría avergonzada si fuera tú”. Poco después, los responsables del gimnasio de Turín respondieron con sarcasmo: “En el gimnasio de mujeres siempre puedes orinar libremente. Difunde el amor”. Una ironía que sólo provocó más protestas y comentarios exasperantes. “Una respuesta vergonzosa”, escribieron muchos.

Entonces los directivos de McFit decidieron hacer un comentario serio: “Este modelo está presente en algunos de nuestros gimnasios que fueron construidos entre 2017 y 2019. Los salones más nuevos tienen urinarios de pared de forma tradicional. Es un diseño, es una obra de arte, lamentamos si ofendimos a alguien”. Y eso no fue suficiente para frenar la polémica, sobre todo después del vídeo de @ilragazzoindaco, un influencer de Turín que hizo de esta historia un caso real.

El diseño está inspirado en el famoso logo de los Rolling Stones y hay usuarios que lo atribuyen a un conocido diseñador gráfico holandés. Sin embargo, todavía hay muchas acusaciones de patriarcado y sexismo por parte de los internautas.

“Esto también es una violación. Esto es doloroso. ¡Mucho! Como alguien que se burla de los sentimientos basándose en la edad. ” “El cerebro humano se seca con otros órganos”, “Muy mal sabor”, “De la boca femenina como un urinario, al cuerpo femenino como bandeja de chocolate… al concepto Terrible para la mujer como cuerpo para violar, paso corto». Aquí algunos comentarios que dinamizan las redes sociales.

“Boicoteamos el gimnasio de Turín que ha instalado urinarios con forma de boca de mujer en los baños de hombres”. Este es el llamamiento realizado a través de las redes sociales por Nadia Konticelli, líder del grupo del Partido Demócrata en el ayuntamiento. “¿Hay hombres – escribe en las redes sociales – que creen que para entrenar los músculos no es necesario orinar en la boca de una mujer? En pocas palabras, entonces no se unirán a este gimnasio. Necesitamos acciones, no sólo palabras, para luchar contra la violencia contra las mujeres y el patriarcado. Así que boicoteemos el gimnasio hasta que se eliminen estos urinarios violentos y sexistas”. La posición de Conticelli es compartida por el concejal radical Silvio Vialli, que cree que este tipo de instalaciones sanitarias “deben eliminarse inmediatamente”. “No me digan que es artístico, ” él añade.

Este caso aparece pocos días después de otra historia sensacionalista, la de la chica en bikini cubierta de chocolate en el buffet de un resort sardo. Tras una denuncia de un gerente que estaba de vacaciones en el pueblo, estalló la demanda en Internet, e incluso una disculpa de los organizadores del hotel.