“Cuando era niño era muy tímido y me acosaban. Spocini fue como un padre. Al principio dormí en su casa»- Corriere.it

Vivía en la estación. excepto delgado. “Era mi abuelo maestro terminalCefalú: Vivía allí con mi abuela. Viví con ellos durante aproximadamente un año cuando era niño, porque mis padres trabajaban. despues de mucho trenes pequeñosFinalmente tuve la oportunidad de jugar con trenes reales, tanto que soñé con crecer. instruirlos. Observándolos durante horas, los vi desaparecer en el túnel, que no estaba lejos de la estación. y lo recuerdo grave Quién me dijo: Más allá de eso, está Italia.

Su padre también era periodista.

“Él estaba trabajando en.” “periódico de sicilia” Y por su trabajo nunca estuvo allí: se ocupaba de noticias policiales. Nunca quise trabajar en periodismo, precisamente porque mi padre, de hecho, me lo quitó. Pero pronto me di cuenta de que Me encantaba contar historias, aunque sea a través de imágenes.a”.

¿Cómo empezaste?

“Durante mis estudios también trabajé en una librería y me daban 150.000 libras al mes. Con este dinero me compré una de las primeras cámaras usadas. Y comencé a fotografiar las cosas que más me asombraban de mi ciudad, Palermo. En poco tiempo hice mis rondas: el policía que me contó lo que estaba pasando, el médico en urgencias… A los 16 años comencé a presentarme en algunos canales de televisión locales”.

aventurero.

“De hecho, cuando era niña, era muy tímida e incluso me acosaban: en la escuela mis compañeros se burlaban de mí por tener sobrepeso y no me dejaban jugar con ellos. Recuerdo un día que estaba todo el tiempo solo con el balón en la mano: no encontraba a nadie que quisiera jugar conmigo. Afortunadamente, el camino me despertó.’

Comenzó a trabajar como periodista desde muy joven.

“Una de las cadenas de televisión locales para las que trabajé también envió las imágenes a Mediaset. Un día me llamaron para preguntarme si podía ir a Roma a una entrevista. Buscaban un informante de Sicilia: Tg5 estaba a punto de nacer”.

¿Fue allí con prisa?

"En realidad, al principio respondí que no podía irme. Para terminar, también comencé a hacer películas de bodas y esa semana tuve tres películas. Fue una importante fuente de ingresos para mí. Pero luego me decidí y fue: en el ascensor, en lo que fue la antigua Villa Beppo Bodo, que luego se convirtió en el edificio Mediaset, encontré a Mentana y Lamberto Spuzzini. Mentana me dijo: "¿Eres tú el niño que vive en Palermo? Tú también joven para el trabajo." En cambio, Spozzini, que era el buen hombre de la pareja, fue más indulgente: "A ver, si pasa algo, dínoslo". Aquí sucedió todo ese año: la erupción del Etna, el asesinato de Lima, la masacre de Capase, la masacre de Via d'Amelio. En pocos meses ocurrió en Sicilia algo que no ocurría desde hacía diez años.

Y allí estaba ella.

“Pero nunca he hecho contactos directos”. Cuando llamé a Mintana para contarle sobre la masacre de Kapase, después de que un policía me advirtió, me dijo: Necesitamos hacer una transmisión en vivo, reúne todo el material que puedas y te mando un emisario: toma un avión y hazlo. él. Estaré allí en 2 horas. De hecho, no envió a nadie y me dijo en el último momento, para no preocuparme, que posara para la cámara. Pánico total. Pero estamos empezando a hacer esta transmisión en vivo sin fin. Tenía 18 años”.

Y así empezó a trabajar como reportero siciliano para Tg5.

Rai tenía veinte personas en Palermo y veinte en Catania. Estaba solo en todo el distrito y, a veces, también tenía que recorrer Calabria.’

¿Ha habido episodios desagradables antes?

Nunca le dije eso, ni siquiera a Mintana, o me hubiera echado de allí. Pero después de cuatro o cinco años de vivir en Palermo y de seguir el tema del crimen y la mafia, una tarde llegué a casa y noté que algo era diferente de lo habitual: la farola estaba apagada. Llegó el momento de poner la llave en la cerradura y sentí como si dos personas me tomaran por detrás y me golpearan como cerrajeros. No lo denuncié porque tenía miedo de que me quitaran todo”.

¿Hay arrepentimientos?

“Para mí era muy importante seguir haciendo lo que estaba haciendo. No era el mensajero que llegaba, hacía un favor y se iba. Yo vivía allí. Estaba bajo presión. También recuerdo que la gente me paraba y decía: “¿Por qué no hablas de turismo? No lo creía”. “Con ese tipo de mentalidad. Pero luego Mentana me llevó a Roma. Por suerte”.

¿Tu voz te hizo famoso?

"Es un sonido que odias o amas, pero es innegablemente reconocible. Era mi forma natural de hablar, y no había nada construido cuando comencé. Sin mencionar que en ese momento yo era un niño que intentaba parecer mayor que su Edad: Me comparo con personas que son 30 o 40 años mayores que yo y que no me toman en serio, sin embargo, me he encontrado con esta timidez a menudo a lo largo de los años.

¿Con qué lógica?

“Cuando dejé Mediaset sentí que había un prejuicio contra mí, porque para muchos trabajar con Berlusconi significaba ser su amigo”.

¿Fue así?

“Lo conocí en mi primer año en Tg5, me dio su número y me dijo que lo llamara si lo necesitaba. Por supuesto que nunca lo hice. Era un hombre lleno de encanto, siempre intentando crear un vestuario. Hizo que todos se sintieran importantes: desde el último chico de Palermo, que era yo, hasta el director. En general, no niego los años de Mediaset, fueron bastante formativos».

¿Podrá volver?

“Con el proyecto adecuado, ¿por qué no?”

El gran éxito llegó con “Fourth Grade”, ¿verdad?

««Increíble programa. Antes, yo era el anfitrión de Tg5, pero en cierto momento Clemente Mimoun decidió sacar a todos los chicos del anfitrión de 1pm, así que me preguntaron si quería hacer este piloto, en Rete 4. Anteriormente, los reportajes eran asunto de Federica Sciarelli, así que diseñé el programa: era una especie de revista con varios papeles cómicos. Por supuesto, era una forma diferente de informar. Parecía que iban a cerrar el programa después de tres episodios porque no iba bien, pero luego empezó a crecer hasta llegar al 17 por ciento en Rete 4. Aún ahora, en la calle, las señoras me preguntan cuando terminé. . Volveré para recibirlo”.

Sin embargo, también era un estilo muy discutido y giraba en torno a los crímenes más atroces.

“Por eso en algún momento dije basta: no quería que me asociaran sólo con el crimen, no quería ser ‘el de las noticias sobre el crimen’. Entonces decidí irme y hacer otra cosa, con un riesgo.”

Según las tablas de la Rai, fue premiado.

“En cada proyecto quiero aportar mi propia forma de contar historias. Con el paso del tiempo me juzgué muy estrictamente, pero con las lecciones que la vida me había enseñado aprendí a no compadecerme demasiado, a cometer mis propios errores y a no culparme.

Lleva años en abierta contradicción con Franco Di Mare.

"Daria Benardi me pidió que lo hiciera "Rai3 me envía" Allí permaneció cinco años hasta que él asumió la dirección. Por supuesto que el director de la red quiere cambiar, pero no me dejes como líder del canal hasta el último día, cuando sepas que no encuentra nada más que hacer. Con él me encontré sin trabajo. Y pensar que juntos hemos construido Afganistán en términos excelentes. Luego, por alguna razón, decidió declararme la guerra, como si fuera su obsesión. También me exigió que no fuera invitado a nadie, e invitó a todos, diciendo que no me invitaran a mí. El único que no le dio miedo fue Guardi.

Llegó el capítulo de “Boy Fostery”.

“Un programa difícil, con tantos récords, que ambos intentamos actualizar, creo que lo logramos. Le debo mucho a Guardi. Y en general, al final Di Mare me hizo un favor.

¿Otras personas para dar las gracias?

“Mintana.” y Sposini, que fue como un padre para mí: en los primeros días, cuando estuve en Roma, fui a dormir a su casa. Me tomó bajo su protección. Mentana era el gerente y te interrogó. Antes de enviarme a Afganistán, donde permanecí dos meses, me pidió que le dijera los límites. Para mí sigue siendo el mejor de los mejores: admiro su capacidad incansable y su incomparable rapidez de pensamiento. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más la hizo. A lo largo de los años también hemos discutido, pero cada vez que lo veo, todavía hoy siento en mí una especie de asombro.’

¿Habló entonces con Ciarelli?

“Cuando llegué a Al-Rai, yo era el competidor. Entonces al principio hubo una gran frialdad. Luego le envié una planta y me dijo gracias: Hemos firmado esta paz botánica. Sin embargo, lo encuentro muy bueno.

¿Sueños para el futuro?

“Mi sueño era volver a presentar un programa con una historia alternativa diferente sobre el mundo que nos rodea. La nueva Rai me permite hacer eso y estoy agradecido por ello. En el futuro también me gustaría explorar la edición: hay un gran deseo de saber y obtener información”.

¿Estás satisfecho?

“Siempre he tenido una relación conflictiva con mi cuerpo. No me gusta volver a verme. Pero creo que esto es algo bueno, una vida normal es valiosa”.