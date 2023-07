Una vez entregado el requerimiento a Schlein, el peligro para Purgatori y Prodi: por lo tanto, hoy…

– Matt A. periodista ruso En el frente de Zaporozhye. Un reportero que estaba en el campo como sus colegas occidentales o ucranianos. Recordarás las piezas sobre la libertad de prensa que se producían cuando morían periodistas europeos o americanos. Esta vez para Rostislav Igorevich Zhuravlyov, quien dejó esposa y dos hijos, República Sale así: “No era sólo un periodista, era un militante”. Lo encuentro indigno.

– Lo encuentro indigno porque entonces Putin estaría completamente equivocado en el mundo, y lo está, y tal vez estas historias de Zhuravliov estaban sesgadas a favor de Él vuelaPero yo les pregunto: ¿Quién de nosotros es imparcial en el campo? Estimados colegas occidentales, ¿vuelven a leer sus artículos después de escribirlos? ¿No son ustedes también “militantes”, aunque prefieran la palabra “activista”, la palabra “causa ucraniana”, la palabra “por el planeta”, la palabra “vacunas”, etc.? Puede que te esté molestando. Puedes considerarlo un enemigo. Pero el periodista sigue muerto y hay que tratarlo así. Y esto es para denunciar, como ya he hecho en otras ocasiones, que sería una buena práctica no fusilar a los reporteros. ¿O la regla no se aplica a Kiev?

– Una niña de 13 años logró escapar de su captor mostrando una nota que decía “Ayúdame” que le entregaban a los transeúntes. Historia trágica. Pero inmediatamente la mente va a esa película mágica, “This is Life”, de Aldo Giovanni y Giacomo.

– en Purgatorio de Andrés Creo que la última palabra la dijo Enrico Mentana, que lo conocía bien: estaba buscando misterios y revelaciones, pero no habría misterios ni revelaciones sobre su muerte. Sabía que tenía una enfermedad terminal, según Nicola Borrow, un tumor pulmonar de 7 cm; Quizás el ciclo podría haber durado más. Pero no sé si es apropiado hacer sugerencias inútiles. Hay peligro de tirarlo a la caciara.

– Preguntar acerca de patricio zaki Es eso: pero ¿por qué estamos tan comprometidos con un egipcio que ni siquiera habla italiano y que tuvo la ventaja de pasar solo unos meses en Bolonia, cuando tenemos prisioneros en todo el mundo (ver Chicco Forti) para quienes no se puede encontrar una solución diplomática?

– informó Meloni Zaki En casa, el turno ha comenzado a rai persiguiendo a Facci y manteniendo a Saviano, y ahora también parece abierto a la hipótesis del salario mínimo. Pero, ¿cómo un gobierno de derecha hace cosas de izquierda?

– romano brodi Bautiza la nueva tendencia del Partido Demócrata stefano bonacini. Ni siquiera un mensaje velado Eli Shlain Que será fresco, será fresco, será militante, pero al espíritu católico moderado todavía le gusta un poco. En su discurso, Romano nunca menciona a Eli, o casi. Pero la frase de Sibyl parece referirse a ella precisamente: Prodi exige que el partido encuentre “sinergia entre reformismo y radicalismo” siempre que sea “radicalismo suave”. Si esto no es un repudio a la línea que ha seguido hasta ahora el secretario, estamos cerca: digamos que estamos en aviso oficial. Como si dijera: cuidado con Ellie, que se romperá si la cuerda se tensa demasiado. ¿Sonó la alarma en la casa Schlain?