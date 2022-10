Una roca espacial que se estrelló contra Marte reveló una sorpresa

Una versión de esta historia apareció en el Scientific Bulletin of The Theory of Wonders de CNN. Para recibirlo en su bandeja de entrada, Suscríbete gratis aquí.





Nunca olvidarás tu primera misión a Marte.

Cuando la nave espacial Insight de la NASA llegó al Planeta Rojo el 26 de noviembre de 2018, fue la primera vez que cubrí el aterrizaje de una nave espacial en Marte. los La sonda robótica aterrizó con gracia, como si fuera un ballet. en la superficie de Marte.

Momentos después, envía una “alerta” y una imagen de su lugar de aterrizaje al centro de control de la misión, como si dijera: “¡Lo hice!” Cuando el equipo de InSight se fue a animar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, estaba bailando con ellos a miles de kilómetros de distancia en mi escritorio.

La misión hizo descubrimientos increíbles sobre Terremotos en el planeta rojo Y el ¿Cómo podría ser el corazón de Marte?.

pero el La misión InSight está llegando a su fin ya que sus paneles solares están oscurecidos por el polvo.. En unas semanas, la sonda no podrá enviar un pitido Para demostrar que ya está bien.

Antes de que te despidas de la nave estelar, aún te esperan algunas sorpresas.

Cuando Marte se hundió bajo los pies de InSight el 24 de diciembre, los científicos de la NASA pensaron que era solo otro terremoto.

El terremoto de magnitud 4 en realidad fue causado por Roca espacial choca contra la superficie de Marte Dos mil millas de distancia.

El meteorito dejó un gran cráter en el planeta rojo, revelando masas de hielo brillantes en un lugar completamente inesperado, cerca del cálido ecuador marciano.

Mientras tanto, los investigadores probaron un microbio llamado “Conan the Bacterium” en condiciones similares a las de Marte. los La capacidad de un organismo para soportar condiciones adversas. Llevó a los científicos a creer que la vida microbiana antigua podría estar durmiendo en las profundidades de la superficie de Marte.

Los humanos no son las únicas criaturas que se hurgan la nariz.

Por primera vez, se ha documentado que un aye-aye, una especie inusual de lémur, echa raíces en su nariz y luego se lame el dedo para limpiarlo.

Aparte de humano Los primates también toman una muestra de su moco, pero el dedo medio increíblemente largo de la criatura significa que puede llegar hasta la garganta. Como se muestra en una tomografía computarizada realizada por investigadores.

Las leyendas locales asocian el largo número del aye-aye nocturno con profecías de muerte en su Madagascar natal. Pero los investigadores esperan que la gente vea el valor de salvar a esta criatura incomprendida y en peligro crítico de extinción.

Los pingüinos emperador pueden reinar en la Antártida, pero la especie icónica está en riesgo de extinción debido a la crisis climática.

Con los gases de efecto invernadero y las emisiones de carbono calentando la tierra, El mundo flotante se derrite en el Océano Antártico que estas aves marinas llaman hogar. hielo marino El Donde se reproducen y crían a sus polluelos, se mantienen a salvo de los depredadores y el forraje.

Cuando el hielo marino desaparezca, cada emperador Las colonias de pingüinos pueden desaparecer.

Las aves marinas no voladoras ahora figuran como amenazadas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Esto significa que recibirán nueva protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

arqueólogos marinos El escurridizo naufragio del siglo XVII finalmente ha sido encontrado En Suecia.

Los investigadores encontraron el pequeño, uno de los cuatro barcos de guerra construidos por orden del rey Gustavo Adolfo en 1625. El barco era hermano del barco Vasa, que naufragó en su viaje inaugural y se exhibe en el Museo de Estocolmo.

applet servido en Europa La Guerra de los Treinta Años se hundió deliberadamente en 1659 después de que se consideró que no estaba en condiciones de navegar. Los investigadores ahora planean hacer una imagen en 3D del naufragio tal como se encuentra en el fondo del mar.

El telescopio espacial James Webb se mostró la semana pasada Vista brillante de una región de formación de estrellas llamada los Pilares de la Creación.

a Una nueva foto de la misma característica, tomada con luz infrarroja media, revela una parte inferior del abdomen oscurecida. Del habitual espectáculo etéreo donde el polvo se hunde en la luz de las estrellas. Solo unas pocas estrellas rojas atravesaron la oscuridad.

Los imponentes pilares se asemejan a una maraña de formas fantasmales que se abren paso a través del cosmos. Con Halloween acercándose rápidamente, sería una representación adecuada de “Ghouls-Haunted Weir Forest” de Edgar Allan Poe de “Ulalume” de Edgar Allan Poe.

Además, Webb espió una sorpresa lejana que puede ser La antigua fusión de dos galaxias Durante los primeros días del universo. Científicos planetarios presentados Asombroso descubrimiento sobre exoplanetas La búsqueda de mundos habitables puede reducirse.

