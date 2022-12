Pérdida de dos satélites de imágenes Pléiades Neo Earth en la falla del cohete europeo Vega C – Spaceflight Now

Las dos últimas naves espaciales de la nueva flota de observación de la Tierra Pleiades Neo de cuatro satélites Airbus y con un costo de 600 millones de euros cada uno se estrellaron en el Océano Atlántico poco después de su lanzamiento desde la Guayana Francesa el martes por la noche, víctima de la falla de un cohete europeo Vega C.

El operador de lanzamiento de Vega C, Arianespace, confirmó que la misión no logró poner en órbita los dos satélites de imágenes ópticas Pléiades Neo. El enfoque inicial de la investigación de la falla fue la segunda etapa del cohete Vega C.

El cohete de 34,8 metros (114 pies) despegó del Centro Espacial de Guyana a las 20:47:31 EDT del martes (01:47:31 GMT del miércoles) con los satélites de imágenes de la Tierra Pléiades Neo 5 y 6 para Airbus Defense y Void. El objetivo era una órbita polar sincronizada con el sol.

El potente propulsor de primera etapa P120C de combustible sólido de Vega C se quemó en aproximadamente dos minutos y medio, produciendo un millón de libras de empuje para acelerar el cohete hacia la atmósfera superior. Dirigiéndose hacia el norte desde la costa de América del Sur, el cohete descargó la carcasa gastada del motor de la primera etapa y lanzó el motor de la segunda etapa Zefiro 40 para continuar subiendo al espacio.

Pero Arianespace dijo en un comunicado de prensa que el cohete encontró un problema aproximadamente 2 minutos y 27 segundos después del despegue, cerca del arranque del motor Zefiro 40.

“Después del despegue y el encendido nominal de P120C, que es la primera etapa de Vega, se observó una caída de presión en Zefiro 40, que es la segunda etapa de Vega”, dijo Stefan Israel, director ejecutivo de Arianespace. “Y después de esta baja presión, notamos un desvío en la trayectoria y una anomalía muy fuerte. Desafortunadamente, podemos decir que la misión se perdió.

La telemetría del misil mostró que el vehículo perdió velocidad aproximadamente a los tres minutos y medio de vuelo, cuando se suponía que el Zefiro 40 VegaC lo impulsaría a velocidades más altas. El misil pareció alcanzar una altura máxima de unos 360.000 pies, o 110 kilómetros. Los datos de seguimiento indicaron que el cohete volvió a entrar en la atmósfera sobre el Océano Atlántico, y la medición final mostró a Vega C a unas 570 millas (917 kilómetros) al norte del puerto espacial antes de que probablemente se desintegrara debido al calentamiento y las fuerzas aerodinámicas.

“Quiero disculparme profundamente con nuestros clientes, Pléiades Neo y Airbus Defence and Space, por este fracaso de esta noche”, dijo Israel. “Y ahora tendremos que trabajar con todos nuestros socios para comprender mejor por qué Zefiro 40 no estaba funcionando correctamente esta noche, lo que resultó en el fracaso de la misión”.

La segunda etapa del Zefiro 40, al igual que otras etapas de refuerzo de combustible sólido del Vega C, es producida por el contratista principal del cohete, la aerolínea italiana Avio. El motor de la segunda etapa fue diseñado para quemar su suministro de 40 toneladas (36 toneladas métricas) de combustible sólido precargado en aproximadamente 90 segundos.

El lanzamiento del martes por la noche fue el primer vuelo comercial del cohete europeo Vega C actualizado, luego del impecable vuelo de prueba inaugural de Vega C el 13 de julio.

El cohete Vega C reemplaza la primera y la segunda etapa del antiguo cohete Vega de combustible sólido con carcasas de motor más anchas y pesadas. El motor de la tercera etapa no ha cambiado, y la cuarta etapa reiniciable de combustible líquido tiene el mismo tipo de motor pero lleva más combustible. El Vega C actualizado es más largo que la configuración original del cohete Vega y tiene una mayor capacidad de carga proporcionada por la compañía suiza Beyond Gravity, anteriormente conocida como RUAG Space.

La segunda etapa más ancha del Zefiro 40 en el cohete Vega C reemplaza el motor Zefiro 23 en el modelo base del cohete Vega, agregando un 50% más de combustible sólido y generando 293,000 libras de empuje.

La familia europea Vega ha sufrido ya tres averías en 22 vuelos. Las tres fallas ocurrieron en los últimos ocho lanzamientos de Vega, luego de 14 vuelos exitosos consecutivos desde que el lanzador Vega entró en servicio en 2012.

Los investigadores atribuyeron el accidente de lanzamiento de 2019 a una “falla estructural térmica” en la segunda etapa del cohete Vega Zefiro 23. La falla del lanzamiento en 2020 se atribuyó a cables fuera de lugar en la etapa superior de combustible líquido del cohete Vega, llamada Attitude and Vernier Upper Module.

El cohete Vega había acumulado cuatro lanzamientos exitosos consecutivos, incluido el debut de Vega C, antes de la desafortunada misión del martes por la noche.

Los satélites que faltan en el cohete Vega C fueron la tercera nave espacial y la cuarta en un cuarteto de satélites de observación de la Tierra construidos y propiedad de Airbus. Los dos primeros satélites Pléiades Neo se lanzaron en 2021 en cohetes Vega separados, pero Airbus ha puesto la tercera y cuarta nave espacial de la constelación en la misma misión para aprovechar la capacidad de carga del cohete Vega C más pesado.

Los satélites Pléiades Neo presentan mejoras a dos de los satélites de observación de la Tierra Pléiades de primera generación de Airbus lanzados en 2011 y 2012. Airbus dice que ha financiado completamente el desarrollo de los satélites Pléiades Neo, con la intención de vender las imágenes comercialmente a empresas privadas. y usuarios funcionarios gubernamentales. La empresa anunció el programa Pléiades Neo en 2016, y Airbus ha ensamblado la nave espacial Pléiades Neo en sus instalaciones de Toulouse, Francia.

Se esperaba que el programa de cuatro satélites le costara a Airbus alrededor de 600 millones de euros, o aproximadamente 700 millones de dólares.

Los satélites Pléiades Neo pueden producir imágenes ópticas de la superficie de la Tierra con una resolución de 11,8 pulgadas o 30 centímetros, según Airbus. Esto es lo suficientemente bueno para resolver características como vehículos y señales de tráfico. Los dos primeros satélites Pléiades lanzados hace más de una década tienen una resolución de 19,6 pulgadas o 50 centímetros.

Airbus ha publicado imágenes de los dos primeros satélites Pléiades Neo que muestran sus capacidades, mostrando flujos de lava de erupciones volcánicas, música a gran escala y eventos deportivos, y vistas de aviones y misiles en aeropuertos y puertos espaciales.

La resolución de imagen de los cuatro satélites Pléiades Neo de Airbus es comparable a la proporcionada por los seis satélites de observación WorldView Legion de Maxar, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. Las empresas son competitivas y proporcionan imágenes de observación de la Tierra de la más alta resolución en el mercado comercial mundial.

Con la ayuda de los enlaces de comunicaciones láser-satélite, los satélites Pléiades Neo podrán responder rápidamente a las solicitudes de misión en media hora, según Airbus.

Un solo satélite Pléiades Neo, que utiliza una nueva capacidad de apuntamiento ágil habilitada por giroscopios de momento de control, puede rotar en tándem para monitorear la misma ubicación cada dos días. Una vez que los cuatro satélites estén en órbita, la constelación podrá tomar imágenes de cualquier lugar de la Tierra dos veces al día.

Cada nave espacial Pléiades Neo está diseñada para operar durante al menos 10 años. Un solo satélite Pléiades Neo puede recopilar imágenes que cubren un área de casi 200.000 millas cuadradas (500.000 kilómetros cuadrados) por día, dice Airbus.

Las aplicaciones de las imágenes de Pléiades Neo incluyen la planificación urbana, la gestión de la ciudad, las evaluaciones del cambio climático y la identificación del impacto de la contaminación. Los satélites también pueden encargarse de evaluar los daños causados ​​por desastres naturales, y las imágenes también tienen aplicaciones militares.

El cohete Vega C tiene como objetivo poner los satélites Pléiades Neo 5 y 6 en una órbita polar o de norte a sur, orbitando a unas 385 millas (620 kilómetros) sobre la Tierra.

La familia de cohetes Vega de Europa está diseñada para poner en órbita satélites de tamaño pequeño a mediano. Desarrollado en colaboración entre Avio y la Agencia Espacial Europea, el cohete Vega C es capaz de remolcar hasta 5070 libras (2,3 toneladas métricas) de masa de carga útil en una órbita polar de 435 millas (700 km), más que la capacidad del modelo. la base para el misil Vega es de 3300 lb (1,5 toneladas métricas).

La Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo con Arianespace el mes pasado para lanzar cinco satélites del sistema europeo de observación de la Tierra Copernicus en cohetes Vega C. El nuevo acuerdo aumentó la cartera de pedidos de Arianespace a 15 misiones Vega, incluidas 13 misiones Vega C y dos lanzamientos más con la configuración original del cohete Vega.

