“Un poco de humildad…” Vittoria Deganello fue inundada de críticas por su vídeo sin sostén. “Sería malo, pero le doy de comer a mi hija desde hace 13 meses”, dijo en voz baja.

‘Nunca he usado sostén y nunca usaré uno, supéralo’: Influencer responde a los haters en sus Historias de Instagram





Los comentarios desagradables y sin palabras en las publicaciones de influencers son ahora la norma. No hay publicación que no tenga al menos un comentario negativo debajo. Los influencers no siempre responden, sino todo lo contrario. Pero esta vez Vittoria Deganelloel ex rostro de hombres y mujeres, decidió decir “Basta de críticas.

La influencer, madre de Ginevra del futbolista Alessandro Murgia, publicó en su perfil de Instagram un vídeo desde Cinque Terre en el que se muestra con… Camiseta sin mangas blancaPero sin sujetador. No hace falta decir que los comentarios fueron despiadados. Una usuaria comentó: “Estoy feliz de estar con un hombre que se enamoró de mí por mi sencillez y que pudo descubrir por sí mismo cómo son mis pechos en nuestra relación íntima sin que media Italia los vea”. “Dejan una impresión!!!! ¡¡¡Juro que un sostén no hará daño!!!”, escribió otro seguidor. Y de nuevo: “Bonito, sí, pero un sujetador…Un poco de buen gusto y humildad.“.

Docenas de comentarios similares y no tan agradables llevaron a Deganello a escribir un mensaje en sus Historias de Instagram. Yo leo. “Sí, podría usar sostén. Sí, me chuparía los senos y el cirujano habría hecho un trabajo terrible. Sí, mis senos serían demasiado grandes para mi cuerpo. Y sí, sería vulgar y grosero. Pero tú ¿Sabes por qué? Estoy bien así. He estado caminando con la cabeza en alto y alimentando a mi pequeña desde… 13 meses. Nunca he usado sostén y nunca lo superaré.”