Meghan Markle en la Toscana: la invitación social de Pieraccioni

leonardo peraccione Publicó un video en Instagram dedicado a Meghan Markle. El actor italiano, que toca la guitarra, le canta una invitación a Megan: “Ven a la Toscana a comer lambretoto”.

La canción que Perraccione le dedicó a Meghan Markle

Nacido en Florencia en 1965, leonardo peraccione Es un actor, director, guionista y comediante que durante años ha conquistado al público italiano con su vivacidad y simpatía. Esta vez, Pieraccioni volvió a arrancar una sonrisa a todos sus seguidores desde que publicó en su perfil de Instagram Vídeo dedicado a Meghan MarkleEsposa del príncipe inglés Harry (o Henry). Pieraccioni compartió la publicación en su perfil oficial de Instagram escribiendo “Para ti, Megan”. En el vídeo se puede ver al director italiano sacar una lima guitarra en mano Y le canta una hermosa canción a la ex actriz estadounidense invitándola Toscana. Aquí, lejos del protocolo cortesano, Markle sabrá excelente Lampredoto toscano. Aquí está la letra de la canción:

“Amo a la Meghan Markle estadounidense, si dejas al Príncipe te espero aquí en la Toscana. No te preocupes, mi abuela no es una reina, me fumé un cigarro mientras olfateaba por la mañana. Amo a la Meghan Markle estadounidense. , basta de eso Príncipe Gnamo ¡Ven aquí a la Toscana! Tranquilo, Aquí no hay mes de luto, hay lampridoto que eructar.

Esta publicación se ha convertido rápida propagación Y Pieraccioni no solo tiene muchos likes sino también muchos comentarios y halagos de sus seguidores.

Meghan Markle en el funeral de la reina Isabel

Meghan Markle Es una actriz estadounidense nacida en Los Ángeles en 1981. En 2016, Meghan comenzó a salir con el príncipe Enrique de Gales, segundo hijo de Carlos III y Lady Diana, y nieta de Isabel II. para ellos Publicación oficial Trasladado por la Casa Real inglesa el 27 de noviembre de 2017 y el 19 de mayo de 2018 la pareja celebra su matrimonio en el Castillo de Windsor. Desde ese momento, Megan ha tomado el apodo La duquesa de Sussex.

Meghan y Henry ahora viven en California con sus hijos Archie Harrison y Lilipet Diana. Siempre se ha hablado mucho de la personalidad de Meghan Markle. La pareja optó en 2020 por retirarse del cargo público de la familia real y renunciar a la subvención soberana, es decir. franquicia real. muerte de Reina Elizabeth II Nuevamente reunió a toda la familia. Harry y Meghan también vinieron de EE. UU. a Londres para ver a la Reina después. protocolo oficial de la corte Incluso en esta ocasión, se habló mucho de Markle.

Como dicta la tradición, Megan eligió vestido negro Para las ceremonias fúnebres respetando el código de vestimenta exigido por la familia real funeraria. En la cabeza llevaba puesto un sencillo sombrero negro de ala ancha pero era sin veloSe considera un símbolo del dolor. Pero lo que sorprendió a muchos es que Megan vestía pendientes de perlas que Isabel II dio como señal de bienvenida cuando se unió a la familia real. La duquesa fue fotografiada con entusiasmo mientras el ataúd de la reina salía de la abadía y se dirigía a la cripta del castillo de Windsor.