Un adolescente de Michigan que murió 3 días después de una vacuna contra el COVID en realidad murió a causa de una infección bacteriana, según informaron los Centros para el Control de Enfermedades.

Un niño de 13 años murió días después de recibir su segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer en 2021, probablemente debido a una infección bacteriana sistémica, según un informe federal obtenido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Prensa libre de DetroitDespués de su muerte, llamó la atención tanto de los defensores como de los opositores de la vacuna en los primeros meses de la vacunación contra el Covid.

Jacob Klinick murió mientras dormía después de quejarse de síntomas similares a los de la gripe tres días después de recibir su segunda inyección de la vacuna Covid. Los informes iniciales de la autopsia revelaron que tenía miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que, según los investigadores, es un efecto secundario poco común en los jóvenes. Personas que reciben las vacunas Pfizer y Moderna basadas en ARNm. Pero una investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo consiguió. Prensa libre de Detroit Muestra que la muerte de Klinick fue causada por una infección por Clostridium septicum “que progresa rápidamente y a menudo fatal”, que se encontró en el bazo, los riñones, el hígado, el corazón y los pulmones. El informe de los CDC afirmó que la infección septicémica por Clostridium, que es común movimiento rapidoComenzó en el abdomen de Klinik y se extendió por todo su cuerpo, provocando sepsis. Joseph Klinik, el padre de Jacob, él dijo a prensa Libre Todavía cree que la muerte de su hijo “tuvo que ver con la vacuna. No tiene sentido que no suceda”. El padre no está solo en sus sospechas: los correos electrónicos que obtuvo prensa Libre Mostró que Randy Tashjian, entonces subdirector médico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Medicina de Michigan, argumentó en correos electrónicos con los CDC y en un artículo de una revista médica del que fue coautor que todavía creía que la miocarditis era la causa de la muerte de Clinique, pero Se “desconoce en este momento” si la vacuna Covid contribuyó o no. Tashjian, quien realizó la autopsia del niño y mencionó “miocarditis idiopática” como la causa en su certificado de defunción, publicó papel Tres días antes se firmó una autopsia que postulaba un posible vínculo con la vacuna Covid y la muerte de dos adolescentes, incluido Clinique, que fallecieron a los pocos días de recibir la segunda dosis. Tashjian dijo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que no atribuyó la muerte de Clinique a la septicemia por Clostridium porque no pudo encontrar una fuente clara de infección. prensa Libre mencionado.

“No he oído nada”, dijo Joseph Klinick. Él dijo De múltiples investigaciones y tensión interna en los CDC por la muerte de su hijo. “No me dieron ninguna información… Es una pesadilla”.

La muerte de Clinique provocó llamadas contra las vacunas y su familia se apresuró a expresar sus preocupaciones. clínica del abuelo don, Decir Más de seis meses después, una filial local de ABC dijo que seguía convencido de que la vacuna era la causa de la muerte de su nieto. Su tía, Tammy Burage, Él dijo Esperaba que su muerte ayudara a determinar si era seguro vacunar a los niños contra el Covid. Los estudios han encontrado que las vacunas contra el coronavirus son seguras para los niños y que los efectos secundarios son raros, pero la muerte de Clinique aún fue ampliamente compartida en las redes sociales por personas que acusaron al gobierno de utilizar “niños como sujetos experimentales” y compartieron su foto junto con hashtags como #FauciLiedMillionsDied. . Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informes Una ‘asociación causal’ entre los casos de miocarditis y las vacunas de ARNm contra el Covid-19, como las fabricadas por Moderna y Pfizer, pero la causalidad esextremadamente raroLa miocarditis se asocia con un mayor riesgo de muerte cardíaca súbita en adultos jóvenes, pero la asociación es poco común. Los investigadores encontraronSólo el 6% de los 14.294 casos de muerte súbita cardíaca estudiados mencionaron la miocarditis como causa de muerte.

37. Este es el número de casos de miocarditis encontrados entre más de 81 millones de dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19. de acuerdo a Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering. Se encontraron menos de 1.650 casos de miocarditis entre más de 354 millones de dosis iniciales.

En el período transcurrido desde la muerte de Clinique, muchas otras muertes han sido pospuestas, sin ninguna evidencia, por las cifras antivacunas como prueba de los riesgos asociados a las vacunas. El mes pasado, cuando el hijo de LeBron James se desplomó durante una práctica de baloncesto universitario después de sufrir un paro cardíaco, muchos culparon del accidente al caso de Bronie James vacunado, una teoría cuestionable y no probada. El multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó: “No podemos atribuir todo a la vacuna, pero, del mismo modo, no podemos atribuir nada. La miocarditis es un efecto secundario conocido”. Google busca “vacuna COVID-19 de Damar Hamlin” rosa Después de que un jugador de los Buffalo Bills se desplomara en el campo de fútbol tras recibir un golpe en el pecho, un incidente que no ha sido relacionado con la vacunación, al igual que las búsquedas de la vacuna en relación con Bob Sagety Betty White y el guitarrista Jeff Beck.

