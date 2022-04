“Tuve un infarto. En los campos huelo a mi madre »- Corriere.it

desde roberta scoranese

El actor habla por sí mismo: los años con el trío, la larga amistad con Tullio Solingi, el nuevo espectáculo



Máximo López, estos días está de gira con Tullio Solenghi, como antaño. ¿Tienes una amistad sólida?

“Claro, es un hermano para mí. Y de hecho más: es el abuelo que nunca ha sido mío. “Ay, si lo escuchó…” para rechazarme. Pero no, es uno de esos gags que llevamos tiempo haciendo. Tulio no es solo un amigo, es mi protección. Con él y con Anna (Marchicini, asi queEstaba de moda que con los años se convirtió en un cariño profundo, en un vínculo verdadero”.

El trío nació contigo y Anna que se conocieron en la sala de doblaje, ¿no?



“Sí, lo llamamos una caricatura japonesa y te dejo imaginar cómo era. De hecho, a veces no nos apegamos a los guiones e inventamos las líneas. A Six se le ocurrirán cosas como: “Pero, señor Yakatomo, ¿qué diablos quiere de mí?” Los productores están enojados.

Uno de los “puntos de referencia” del trío fue una parodia de los prometidos.



“Tengo más de 70 años y puedo decir que esos fueron los días más divertidos de mi vida. Una vez, mientras filmábamos, tomé un descanso y fui al bar. Pedí un refresco de naranja y comencé a jugar al pinball. Todos miraban. me miró y no entendí por qué, entonces me di cuenta: estaba vestida como una monja de Monza”.

También había una monja Ponza, ¿no?



“Sí, con Anna tomando el sol desde su celda. Pero también había una foca monje, es decir, estoy atrapado en un traje herméticamente sellado. Ese día decidí dar una conferencia a la banda y comencé a gritar con más fuerza, para señalar los errores. y negligencia pero… siempre Vestida con el disfraz de foca. Vergüenza en el escenario, Anna y Tulio dándose la vuelta, todo acaba con una explosión de risas.’

¿Cuándo decidiste ser actor?



“Cuando era niño disfrutaba de la familia con imitaciones y canciones, pero luego me metí en los idiomas. Lección 1: La profesora comienza a explicar, pero en cierto momento me señala y comienza a interrogarme. No me puedo resistir, salgo y no he vuelto a pisar la universidad desde entonces. En ese momento decidí convertirme en actor en serio, siempre le ha gustado “Wings”, desde esa perspectiva específica en la que eres invisible pero lo controlas todo. Luego vino el trío.

Teatro, televisión y dramaturgia popular.



¿Mina misma?



“Y su voz es bastante reconocible, y es imposible confundirlo, aunque lo tome como una broma. Mina me dijo que amaba mi voz, y me invitó a Lugano para grabar una canción con ella para incluirla en el álbum”. de Canarino Manaro. ¿Quieres hacer una pieza conmigo?, preguntó, imagínense mi incredulidad. Recién cuando estuve en su casa me di cuenta de que todo esto era cierto”.

¿Como le fue?



“Era muy humana y acogedora. Pero quería hacerle creer que yo era un habitual en el estudio de grabación. Aceleré y abrí la puerta. Menos mal que era la puerta de un mueble. Ella entendió y entonces fue una presencia secreta: mientras grabábamos la canción principal Noe, ella salió y volvió con un par de margaritas que puse cerca del micrófono. Luego ella quiso cocinar y todavía no puedo creer que estaba en la casa de Mina, donde me estaba haciendo espaguetis”.

Su madre, Gigliola, era fan de la cantante, ¿no?



“Sí, y entonces decidí llamarla para que escuchara la voz de Mina. Cuando reveló que estaba grabando una canción con ella, mi madre la puso al teléfono. ¿Sabes lo que le preguntó?” hijo ir? ¿Es lo suficientemente bueno? »».

Gigliola falleció hace años. ¿Todavía vive en él de alguna manera?



“Lo digo con calma, no quiero que se me malinterprete porque no tengo tentaciones místicas. Pero a veces, incluso en campo abierto, huelo su perfume. Es una sensación táctil olfativa muy fuerte. Una vez lo escuchó hasta mi hermano que estaba conmigo. Nunca comentamos, nunca hablamos de ello. Pero ese perfume te juro que realmente lo huelo.

Eres un actor brillante, has interpretado papeles cómicos, a menudo al borde de la paradoja. ¿Cómo te sientes?

“Otra historia. Cuando experimenté mi primer duelo, la desaparición de mi padre, me paré frente al espejo y me reí. Riendo a carcajadas en una caricatura. Porque todavía quiero asegurarme de poder reír en medio de tanto dolor”.

¿Cómo experimentas la felicidad?



¿Sentiste el cariño de tu público?



Gente que escribía, que preguntaba. Pero que, gracias a Dios, siempre me he sentido así. ¿Recuerdas cuando fui protagonista de un famoso comercial de televisión cuyo lema era ‘Una llamada te alarga la vida’? La escena era: Estoy en fuerte, frente al pelotón de fusilamiento que pidió (como último deseo) poder hacer una llamada telefónica. Pero una llamada telefónica dura días, meses o años. ¿Sabías que muchos que estaban preocupados sobre mi destino me escribió al verme frente a un pelotón?”

Por otro lado, Tullio Solingi estaba en el cielo y tomaba café.



“Ah, eso es una cosa más que decir. Los fanáticos de los comerciales recordarán que en algún momento los dos anuncios se unieron, cuando mi “pelotón” salió disparado hacia el cielo y golpeó a Tullio, quien me alcanzó. Fui yo quien le preguntó a los dos grandes compañías para anunciarse juntas. Increíblemente, dijeron que sí. .Quería a Tulio cerca”. En su autobiografía Cuidado con las nubes -escrita para Solferino Libri con Santi Roberto- hace un grato recuerdo para muchos amigos. Destaca Massimo Troisi. ¿Cómo conociste?

Gracias a un amigo en común, Giovanni Benincasa, guionista de televisión. Giovanni fue quien sugirió una transmisión nocturna en Rai2, Massimo Ascolto, una de mis primeras veces sin el trío. Troisi aceptó con entusiasmo, pero luego murió, y luego varios actores tomaron su lugar de vez en cuando. Massimo era muy importante para mí. Me visitaba en mi casa en Miami, y nos quedábamos en la sala, ¿y sabes lo que hemos estado haciendo? Encendimos la televisión, pero sin sonido, y disfrutamos doblando los programas más famosos de una manera inverosímil”.

¿Conoces a Solenghi desde principios de los setenta?



¿De quién aprendiste el sentido del humor?



“De mi madre. Me hizo leer Achille Campanile y si recuerdan uno de los personajes de este extraordinario autor, Povero Piero. Una vez fuimos a un funeral con mi madre, un querido amigo de la familia. Se llamaba Piero. Cuando vino el cura con el ‘pobre Piero’, mi madre y yo nos miramos, casi no paramos de reír”.

Ha trabajado con Albertazzi, Asti y Lionello, y luego en televisión con Pippo Baudo.



“Aprendí algo de todos, aunque nunca olvidé los dos primeros encuentros importantes de la vida. Cuando era niño y descubrí que Corrado y Walter Chiari viven cerca de nuestra casa en Roma. Publiqué cerca de la de ellos para que me vieran y yo Me reconocí a mí mismo. Incluso Walter me dejó entrar.” El Show “Ya estaba en mis venas, aunque no sabía qué era exactamente”.

Sin embargo, Nonna Tetina era una jueza estricta.



“¡No me digas! No se perdió ninguna transmisión, ha estado revisando cada parte que cubrí, incluso asignando sonidos”.

Nunca has ido al cine. ¿Arrepentimiento?



“No, pero no es un hecho del que me arrepienta. Lo haré todo de nuevo, incluyendo los errores. Lo disfruté, eso es todo. largos años en Trio y en Sanremo, en la publicidad y en el teatro.Soy una persona reservada, de mi vida privada no se sabe mucho y debo agradecer a mi amigo Santi Roberto, con quien escribí la autobiografía, haber conseguido romper mi secreto, por dejarme contar no sólo mi vida sino también parte de la de mi familia empezando por mi madre».

¿Es cierto que hay algo cinematográfico en el aire?



“No puedo decir nada”.

Está en el aire, está bien. Concluimos con el recuerdo de Anna Marchesini, ¿una de las actrices más queridas de nuestro país?



"¿Pero por dónde empiezo? Y hay miles de ellos. Una vez en el auto, disfrutamos de entrevistarnos. Empiezo: "Sra. Marchesini, cuéntenos sobre el camino que la llevó a tener tanto éxito con el público, el arte viaje que te convirtió en una de las actrices más talentosas" Y es: "Yo se lo di. Sí, lo di". Anna fue extraordinaria, porque sabía cómo probar cada forma de estereotipo volteando su poder con el genio de la autoironía. Realmente extraño".